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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Эмполи
Сампдория - Эмполи: обзор матча 29 октября 2015
Сампдория
29.10.2015, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
67'
Эдер
59'
М. Пуччарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Эмполи
90'
+1
Желтая карточка
Л. Скорупски
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Карбонеро
89'
88'
Вторая желтая
А. Диуссе
86'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Бюхель
71'
Желтая карточка
М. Бюхель
71'
Замена
Р. Крунич
️️️️
М. Пуччарелли
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
Фернандо
67'
Желтая карточка
Л. Муриэль
65'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Р. Сориано
65'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Кассано
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
Р. Сапонара
52'
Желтая карточка
А. Диуссе
46'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Р. Маиелло
Желтая карточка
Р. Сориано
41'
21'
Желтая карточка
А. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Роналдо
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-2-2-2
2
Вивиано
15
Месба
26
Сильвестре
87
Жуканович
6
Кассани
20
Фернандо
11
Карбонеро
8
Баррето
21
Сориано
23
Эдер
99
Кассано
4-3-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
21
Коста
26
Тонелли
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Маиелло
10
Бюхель
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
21
Сориано
32
Корреа
32
Корреа
21
Сориано
11
Карбонеро
20
Родригес
20
Родригес
11
Карбонеро
99
Кассано
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Кассано
10
Бюхель
5
Паредес
5
Паредес
10
Бюхель
20
Пуччарелли
33
Крунич
33
Крунич
20
Пуччарелли
8
Маиелло
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Маиелло
Остались в запасе
Сампдория
Эмполи
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Сампдория - Эмполи
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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