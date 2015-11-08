Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 08 ноября 2015
Сампдория
08.11.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
10'
Й. Иличич (П)
58'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
Желтая карточка
Эдер
83'
82'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Й. Иличич
Замена
А. Кассано
️️️️
Р. Сориано
80'
74'
Замена
М. Суарес
️️️️
М. Бадель
66'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Д. Иван
️️️️
Э. Баррето
65'
58'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
Д. Месба
️️️️
П. Перейра
46'
Желтая карточка
Р. Сориано
20'
12'
Желтая карточка
Гонсало
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Иличич
Желтая карточка
Э. Жуканович
9'
6'
Желтая карточка
М. Весино
3'
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-2-2-1-2
2
Вивиано
87
Жуканович
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
20
Фернандо
11
Карбонеро
21
Сориано
8
Баррето
13
Перейра
10
Муриэль
23
Эдер
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
21
Паскуаль
15
Весино
47
Бадель
6
Валеро
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
13
Перейра
15
Месба
15
Месба
13
Перейра
8
Баррето
95
Иван
95
Иван
8
Баррето
21
Сориано
99
Кассано
99
Кассано
21
Сориано
47
Бадель
4
Суарес
4
Суарес
47
Бадель
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
72
Иличич
14
Фернандес
14
Фернандес
72
Иличич
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Сампдория
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+