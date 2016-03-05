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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 05 марта 2016
Верона
05.03.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 3
Завершен
Сампдория
6'
Р. Сориано
11'
А. Кассано
30'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сампдория
78'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Кассано
74'
Замена
Э. Баррето
️️️️
Р. Сориано
74'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
Ромуло
️️️️
А. Ребич
70'
62'
Желтая карточка
Фернандо
58'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Л. Христодулопулос
Желтая карточка
Л. Марроне
57'
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Силигарди
56'
Желтая карточка
Жилберто
44'
30'
ГОЛ! 0:3!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
Замена
Жилберто
️️️️
М. Фарес
28'
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Кассано
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
3'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Фернандо
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-1-2-3
95
Голлини
22
Хеландер
18
Морас
5
Пизано
4
Марроне
17
Ионицэ
9
Ребич
22
Вшолек
26
Силигарди
18
Тони
93
Фарес
4-1-3-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
13
Раноккия
4
Мойсандер
6
Кассани
20
Фернандо
7
Христодулопулос
21
Сориано
11
Альварес
27
Квальярелла
99
Кассано
93
Фарес
12
Жилберто
12
Жилберто
93
Фарес
9
Ребич
49
Ромуло
49
Ромуло
9
Ребич
26
Силигарди
21
Хуанито
21
Хуанито
26
Силигарди
7
Христодулопулос
26
Сильвестре
26
Сильвестре
7
Христодулопулос
21
Сориано
8
Баррето
8
Баррето
21
Сориано
99
Кассано
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Кассано
Остались в запасе
Верона
Сампдория
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Верона - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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