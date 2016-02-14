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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 14 февраля 2016
Сампдория
14.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
Замена
Э. Баррето
️️️️
Р. Сориано
86'
86'
Желтая карточка
М. Боррьелло
80'
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Диаманти
78'
Желтая карточка
А. Гомес
76'
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Корреа
75'
65'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Пинилья
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Кассано
60'
58'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Р. Фройлер
Желтая карточка
М. Сильвестре
41'
Желтая карточка
Д. Иван
30'
26'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-1-2-3
2
Вивиано
16
Додо
13
Раноккия
26
Сильвестре
6
Кассани
20
Фернандо
21
Сориано
95
Иван
27
Квальярелла
32
Корреа
99
Кассано
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
13
Конти
3
Драме
2
Толой
15
де Рон
27
Куртич
8
Фройлер
23
Диаманти
10
Гомес
51
Пинилья
99
Кассано
11
Альварес
11
Альварес
99
Кассано
21
Сориано
8
Баррето
8
Баррето
21
Сориано
32
Корреа
10
Муриэль
10
Муриэль
32
Корреа
23
Диаманти
77
Раймонди
77
Раймонди
23
Диаманти
8
Фройлер
8
Чигарини
8
Чигарини
8
Фройлер
51
Пинилья
22
Боррьелло
22
Боррьелло
51
Пинилья
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Сампдория - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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