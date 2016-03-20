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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 20 марта 2016
Сампдория
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
24'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
89'
Желтая карточка
А. Биццарри
81'
Замена
Д. Пинци
️️️️
С. Пепе
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Фернандо
81'
79'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Альварес
71'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
71'
68'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
63'
61'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Фернандо
60'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Кассано
58'
39'
Желтая карточка
Л. Кастро
Желтая карточка
Р. Сориано
31'
30'
Пенальти не реализован!
В. Бирса
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Меджиорини
Пас отдал
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-3-2-2
2
Вивиано
4
Мойсандер
13
Раноккия
26
Сильвестре
16
Додо
20
Фернандо
29
Де Сильвестри
21
Сориано
11
Альварес
27
Квальярелла
99
Кассано
4-1-4-1
1
Биццарри
12
Цесар
18
Гобби
29
Каччиаторе
2
Сполли
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
3
Пепе
69
Меджиорини
20
Фернандо
7
Крстичич
7
Крстичич
20
Фернандо
99
Кассано
32
Корреа
32
Корреа
99
Кассано
11
Альварес
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Альварес
3
Пепе
3
Пинци
3
Пинци
3
Пепе
69
Меджиорини
40
М'Поку
40
М'Поку
69
Меджиорини
23
Бирса
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
23
Бирса
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сампдория - Кьево
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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