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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 10 января 2016
Сампдория
10.01.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
63'
А. Кассано
17'
П. Погба
48'
С. Хедира
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
Красная карточка
Н. Мойсандер
90'
+3
Желтая карточка
К. Карбонеро
90'
+1
88'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Дибала
88'
Желтая карточка
С. Хедира
86'
Желтая карточка
Эрнанес
Замена
А. Родригес
️️️️
Эдер
85'
77'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Э. Баррето
72'
Желтая карточка
М. Кассани
67'
64'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:2!
А. Кассано
Пас отдал
К. Карбонеро
63'
49'
Желтая карточка
П. Погба
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Хедира
Пас отдал
П. Дибала
38'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Д. Иван
️️️️
Р. Сориано
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
6
Маттиа Кассани
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ОП
21
Роберто Сориано
(К)
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
10
Эрнанес
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
13
Реджини
87
Жуканович
4
Мойсандер
6
Кассани
20
Фернандо
8
Баррето
11
Карбонеро
21
Сориано
23
Эдер
99
Кассано
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
24
Ругани
2
Лихтштайнер
27
Эвра
10
Эрнанес
28
Хедира
8
Погба
21
Мората
21
Дибала
21
Сориано
95
Иван
95
Иван
21
Сориано
8
Баррето
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Баррето
23
Эдер
20
Родригес
20
Родригес
23
Эдер
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
21
Дибала
19
Падоин
19
Падоин
21
Дибала
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Ювентус
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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