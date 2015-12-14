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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 14 декабря 2015
Лацио
14.12.2015, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
78'
А. Матри
90+3'
Э. Жуканович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Э. Жуканович
Желтая карточка
Э. Бериша
90'
84'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
Э. Бериша
️️️️
Ф. Маркетти
82'
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
Ш. Раду
78'
76'
Желтая карточка
К. Карбонеро
71'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Кассано
68'
Желтая карточка
А. Кассано
66'
Замена
Д. Иван
️️️️
Э. Баррето
Замена
А. Матри
️️️️
М. Клозе
66'
62'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Д. Катальди
46'
Желтая карточка
С. Джентилетти
30'
24'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
26
Раду
29
Худт
19
Джентилетти
25
Конко
29
Айкономидис
32
Катальди
16
Пароло
87
Кандрева
11
Клозе
20
Джорджевич
4-2-3-1
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
4
Мойсандер
87
Жуканович
13
Реджини
11
Карбонеро
20
Фернандо
8
Баррето
21
Сориано
7
Христодулопулос
99
Кассано
32
Катальди
7
Андерсон
7
Андерсон
32
Катальди
22
Маркетти
1
Бериша
1
Бериша
22
Маркетти
11
Клозе
21
Матри
21
Матри
11
Клозе
8
Баррето
95
Иван
95
Иван
8
Баррето
7
Христодулопулос
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
7
Христодулопулос
99
Кассано
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Кассано
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
11
Равель Моррисон
АП
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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