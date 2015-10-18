Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Сампдория
Фрозиноне - Сампдория: обзор матча 18 октября 2015
Фрозиноне
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
53'
Л. Паганини
55'
Ф. Дионизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Сампдория
88'
Желтая карточка
К. Карбонеро
Замена
М. Карлини
️️️️
Ф. Дионизи
87'
84'
Замена
А. Родригес
️️️️
Э. Жуканович
84'
Замена
М. Кассани
️️️️
Л. Муриэль
Замена
М. Гори
️️️️
Р. Гучер
81'
78'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
Ф. Дионизи
77'
Замена
П. Саммарко
️️️️
Д. Соддимо
68'
65'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Д. Иван
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дионизи
Пас отдал
Р. Чибса
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Паганини
Пас отдал
Д. Соддимо
53'
41'
Желтая карточка
Д. Иван
Желтая карточка
Л. Бланчард
20'
16'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-3
1
Леали
6
Бланчард
23
Диаките
20
Рози
6
Кривелло
13
Чибса
10
Соддимо
27
Гучер
7
Паганини
18
Дионизи
9
Чиофани
3-1-2-1-3
2
Вивиано
4
Мойсандер
87
Жуканович
13
Реджини
11
Карбонеро
21
Сориано
95
Иван
13
Перейра
99
Кассано
23
Эдер
10
Муриэль
18
Дионизи
29
Карлини
29
Карлини
18
Дионизи
27
Гучер
5
Гори
5
Гори
27
Гучер
10
Соддимо
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Соддимо
10
Муриэль
6
Кассани
6
Кассани
10
Муриэль
87
Жуканович
20
Родригес
20
Родригес
87
Жуканович
95
Иван
32
Корреа
32
Корреа
95
Иван
Остались в запасе
Фрозиноне
Сампдория
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
29
Микеле Рокка
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Фрозиноне - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Матуза
Новости команд
Все
Фрозиноне
Сампдория
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+