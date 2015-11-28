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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 28 ноября 2015
Милан
28.11.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 1
Завершен
Сампдория
16'
Д. Бонавентура
38'
М. Ньянг (П)
49'
М. Ньянг
79'
Л. Адриано
87'
Эдер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
87'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Эдер
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Черчи
80'
ГОЛ! 4:0!
Л. Адриано
Пас отдал
А. Черчи
79'
74'
Замена
А. Паломбо
️️️️
Д. Иван
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Ньянг
74'
64'
Замена
П. Перейра
️️️️
Л. Де Сильвестри
63'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Л. Муриэль
Замена
А. Поли
️️️️
Ю. Куцка
53'
ГОЛ! 3:0!
М. Ньянг
49'
45'
Желтая карточка
Р. Сориано
Желтая карточка
Ю. Куцка
39'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ньянг
38'
37'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Ньянг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
26
Романьоли
13
Антонелли
33
Алекс
20
Абате
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
7
Черчи
99
Ньянг
70
Бакка
4-1-3-2
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
15
Месба
26
Сильвестре
13
Реджини
20
Фернандо
21
Сориано
8
Баррето
95
Иван
10
Муриэль
23
Эдер
7
Черчи
3
Хонда
3
Хонда
7
Черчи
33
Куцка
15
Поли
15
Поли
33
Куцка
99
Ньянг
4
Адриано
4
Адриано
99
Ньянг
29
Де Сильвестри
13
Перейра
13
Перейра
29
Де Сильвестри
95
Иван
17
Паломбо
17
Паломбо
95
Иван
10
Муриэль
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
10
Муриэль
Остались в запасе
Милан
Сампдория
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
29
Микеле Рокка
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Милан - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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