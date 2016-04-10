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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 10 апреля 2016
Сампдория
10.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
58'
П. Армеро (АГ)
85'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
Пас отдал
А. Кассано
85'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Иван
75'
75'
Замена
Эденилсон
️️️️
Т. Арто
Желтая карточка
А. Раноккия
73'
Замена
Д. Иван
️️️️
Р. Сориано
71'
67'
Замена
М. Ваге
️️️️
И. Пирис
Желтая карточка
М. Диаките
67'
Замена
А. Кассано
️️️️
Л. Муриэль
65'
63'
Замена
Ридер
️️️️
Э. Халлфредссон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Армеро
58'
Желтая карточка
Л. Муриэль
46'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
43'
39'
Желтая карточка
З. Кузманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
95
Давид Иван
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-2-3-2
2
Вивиано
4
Мойсандер
13
Раноккия
23
Диаките
16
Додо
29
Де Сильвестри
8
Баррето
21
Сориано
7
Крстичич
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
20
Халлфредссон
8
Кузманович
10
Лоди
7
Армеро
91
Сапата
77
Теро
Иван
20
Фернандо
20
Фернандо
Иван
21
Сориано
95
Иван
95
Иван
21
Сориано
10
Муриэль
99
Кассано
99
Кассано
10
Муриэль
4
Пирис
13
Ваге
13
Ваге
4
Пирис
28
Арто
88
Эденилсон
88
Эденилсон
28
Арто
20
Халлфредссон
10
Ридер
10
Ридер
20
Халлфредссон
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Сампдория - Удинезе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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