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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 04 октября 2015
Сампдория
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Интер
51'
Л. Муриэль
76'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Гуарин
89'
Замена
А. Льяич
️️️️
Д. Сантон
Замена
Д. Иван
️️️️
Фернандо
87'
82'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Фернандо
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
А. Кассано
️️️️
Л. Муриэль
76'
76'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
71'
Замена
Р. Манай
️️️️
Р. Паласио
68'
Желтая карточка
И. Перишич
Желтая карточка
Э. Баррето
64'
63'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
А. Паломбо
️️️️
Х. Корреа
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
П. Перейра
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
29
Микеле Рокка
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-1-2-1-3
2
Вивиано
15
Месба
4
Мойсандер
87
Жуканович
20
Фернандо
8
Баррето
21
Сориано
13
Перейра
23
Эдер
32
Корреа
10
Муриэль
3-2-2-1-2
1
Ханданович
18
Сантон
24
Мурильо
13
Теллес
30
Мело
17
Медель
13
Гуарин
19
Кондогбиа
14
Перишич
9
Икарди
8
Паласио
20
Фернандо
95
Иван
95
Иван
20
Фернандо
32
Корреа
17
Паломбо
17
Паломбо
32
Корреа
10
Муриэль
99
Кассано
99
Кассано
10
Муриэль
18
Сантон
22
Льяич
22
Льяич
18
Сантон
8
Паласио
7
Манай
7
Манай
8
Паласио
19
Кондогбиа
14
Биабиани
14
Биабиани
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Сампдория
Интер
29
Микеле Рокка
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Микеле Рокка
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сампдория - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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