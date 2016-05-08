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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 08 мая 2016
Сампдория
08.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 3
Завершен
Дженоа
3'
Л. Паволетти
26'
Сусо
74'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
87'
Замена
Э. Муньос
️️️️
Сусо
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ф. Квальярелла
85'
Желтая карточка
Д. Сала
78'
74'
ГОЛ! 0:3!
Сусо
Пас отдал
Л. Паволетти
Замена
Д. Сала
️️️️
А. Паломбо
73'
Желтая карточка
Фернандо
72'
68'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
66'
Замена
Г. Силва
️️️️
Б. Джемаили
60'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Р. Сориано
58'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Де Сильвестри
58'
Желтая карточка
М. Диаките
55'
54'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Л. Ригони
35'
Желтая карточка
С. Де Майо
31'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
Э. Вивиано
27'
26'
ГОЛ! 0:2!
Сусо
Пас отдал
Л. Паволетти
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Фернандо
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
3-3-2-2
2
Вивиано
6
Кассани
23
Диаките
26
Сильвестре
16
Додо
20
Фернандо
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
21
Сориано
27
Квальярелла
99
Кассано
3-2-3-1-1
16
Ламанна
87
Де Майо
4
Иццо
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Ринкон
30
Ригони
21
Джемаили
10
Сусо
30
Паволетти
17
Паломбо
7
Сала
7
Сала
17
Паломбо
29
Де Сильвестри
32
Корреа
32
Корреа
29
Де Сильвестри
27
Квальярелла
10
Муриэль
10
Муриэль
27
Квальярелла
21
Джемаили
11
Силва
11
Силва
21
Джемаили
10
Сусо
6
Муньос
6
Муньос
10
Сусо
30
Ригони
77
Тахцидис
77
Тахцидис
30
Ригони
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Дженоа
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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