Кассано – о Дибале: «Когда на него давят, он обделывается. И после этого еще просит 10 миллионов»

Бывший форвард «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано раскритиковал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу за высокие финансовые запросы.

«Для меня он не чемпион. Он забивает неплохие голы, но я видел подобное и у Ди Натале с Инсинье. Если вы хотите носить футболку «Ювентуса» с десятым номером, вы должны быть на более высоком уровне.

Такое ощущение, что когда на него давят, он обделывается! И после этого еще просит 10 миллионов евро за сезон», – сказал Кассано в эфире twitch-канала Кристиана Вьери.