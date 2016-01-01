Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Кассано – о Дибале: «Когда на него давят, он обделывается. И после этого еще просит 10 миллионов»

    Бывший форвард «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано раскритиковал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу за высокие финансовые запросы.

    «Для меня он не чемпион. Он забивает неплохие голы, но я видел подобное и у Ди Натале с Инсинье. Если вы хотите носить футболку «Ювентуса» с десятым номером, вы должны быть на более высоком уровне.

    Такое ощущение, что когда на него давят, он обделывается! И после этого еще просит 10 миллионов евро за сезон», – сказал Кассано в эфире twitch-канала Кристиана Вьери.

    • Аргентинец после подписания нового соглашения с «Ювентусом» хочет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон.
    • «Ювентус» готов повысить оклад форварда максимум до 10 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: twitch-канал Кристиана Вьери

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5590

      серега кашин 25 минут назад

      полностью с ним согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      Валерий2705 1 час назад

      Рубит правду матку. В ЛЧ Дибала дно, в матче с прямыми конкурентами в Италии он классно играет, дай Бог, через игру. А Ювентус на перепутье, Роналду может уйти, или совсем сдуться, поэтому им нужен хоть какой то лидер, пусть даже такой вот. Но требовать 15 миллионов... Пусть идёт в Реал или Барселону, там его карьера быстренько покатится по наклонной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6041

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Кассано чётко сказал ! Всё верно ! Как , Дзюба этот Дибала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44036

      portero 3 часа назад

      А что, правильно сказал. Забивать в нечего не решающих играх со слабыми командами, таких много игроков...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81792
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru