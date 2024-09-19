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    Кассано жестко раскритиковал Рафаэла Леау

    Бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» Антонио Кассано высказался об игре португальского вингера «россонери» Рафаэла Леау.

    «Де Кетеларе в 10 раз сильнее Леау. Мальдини привел звездного игрока, но Кардинале дал ему от ворот поворот через три минуты. Эти парни прилетели с Луны и хотят быть главными. В футболе так не работает, это не Америка.

    Некомпетентные люди выдают Леау за феномен и уничтожают де Кетеларе. В матче с «Венецией» [Леау] дал результат за 30 минут – и поэтому снова стал звездой и феноменом? Нет, он всегда один и тот же игрок. Переоцененный.

    Проблема в том, что бельгиец из «Аталанты» – хороший парень, в то время как другой поет, работает моделью, носит кепку задом наперед, время от времени бегает, и его выдают за феномен.

    Это шестой год Леау в «Милане». Я видел стабильность от него только в 3-4 месяца перед завоеванием скудетто, остальные пять с половиной лет все было так, как мы видим сейчас.

    Почему я должен называть его звездой или потенциальной звездой, если он провел семь достойных матчей, а затем остальные пять лет играл плохо? Для меня это непостижимо.

    Он заплетает косички, становится певцом, а затем и моделью, так что это означает, что быть футболистом высокого уровня – не для него. Он убежден, что он феномен, но это не так», – сказал Кассано в эфире передачи Viva El Futbol.

    • В этом сезоне 25-летний Леау провел 5 матчей, забил 1 гол, сделал 3 передачи. Он выступает за «Милан» с лета 2019 года.
    • 23-летний бельгиец Шарль де Кетеларе принадлежит «Милану», но выступает за «Аталанту» на правах аренды.

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    Источник: Notizie Milan

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    19.09.2024 10:29
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