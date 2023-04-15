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    Кассано: «Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы»

    Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

    «Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы. Когда он закончит карьеру, о нем никто не вспомнит.

    Жозе застрял во времени как тренер. Мне все равно, какие трофеи он выиграл, он может засунуть их себе в задницу.

    Моуринью не брал значимые титулы в современном футболе», – считает Кассано.

    • В прошлом сезоне Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций.
    • До римлян он тренировал 3 клуба АПЛ – «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм».
    • Португалец за карьеру выиграл 26 трофеев, Гвардиола – 47.

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    Источник: Football Talk

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