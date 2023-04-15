Кассано: «Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы»

Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
«Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы. Когда он закончит карьеру, о нем никто не вспомнит.
Жозе застрял во времени как тренер. Мне все равно, какие трофеи он выиграл, он может засунуть их себе в задницу.
Моуринью не брал значимые титулы в современном футболе», – считает Кассано.
- В прошлом сезоне Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций.
- До римлян он тренировал 3 клуба АПЛ – «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм».
- Португалец за карьеру выиграл 26 трофеев, Гвардиола – 47.
Источник: Football Talk