Кассано: «Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы»

Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы. Когда он закончит карьеру, о нем никто не вспомнит.

Жозе застрял во времени как тренер. Мне все равно, какие трофеи он выиграл, он может засунуть их себе в задницу.

Моуринью не брал значимые титулы в современном футболе», – считает Кассано.