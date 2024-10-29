Кассано предложил нового тренера для «Ромы»: «У него хотя бы есть яйца»

Антонио Кассано считает, что «Роме» нужно уволить главного тренера Ивана Юрича.

Хорват возглавил команду 18 сентября вместо Даниэле Де Росси.

Римляне идут на 12-м месте в Серии А.

На выходных «Рома» была разгромлена «Фиорентиной» – 1:5.

«За исключением первого матча с «Удинезе», «Рома» Юрича выглядела дерьмово. Я не понимаю, что они нашли в нем.

Надеюсь, «Рома» сможет заполучить Роберто Манчини. У него хотя бы есть яйца», – сказал Кассано.