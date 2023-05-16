«Даю один процент»: Кассано сделал смелый прогноз на полуфинал ЛЧ «Интер» – «Милан»

Антонио Кассано считает, что шансы «Милана» пройти «Интер» в Лиге чемпионов близки к нулю.

«Интеру» нужно играть всемером или молодeжным составом, чтобы вылететь. При этом есть риск, что и в таком случае «Милан» не сможет победить.

С Леау или без – это мало что меняет. «Милан» проиграет «Интеру». Леау – это не Кака и не Роналдиньо.

Я даю шанс в один процент на то, что «Милан» перевернет игру. Мой прогноз – 2:0 в пользу «Интера», – сказал Кассано.