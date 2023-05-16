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    • «Даю один процент»: Кассано сделал смелый прогноз на полуфинал ЛЧ «Интер» – «Милан»

    «Даю один процент»: Кассано сделал смелый прогноз на полуфинал ЛЧ «Интер» – «Милан»

    Антонио Кассано считает, что шансы «Милана» пройти «Интер» в Лиге чемпионов близки к нулю.

    «Интеру» нужно играть всемером или молодeжным составом, чтобы вылететь. При этом есть риск, что и в таком случае «Милан» не сможет победить.

    С Леау или без – это мало что меняет. «Милан» проиграет «Интеру». Леау – это не Кака и не Роналдиньо.

    Я даю шанс в один процент на то, что «Милан» перевернет игру. Мой прогноз – 2:0 в пользу «Интера», – сказал Кассано.

    • Неделю назад «Интер» выиграл у «Милана» со счетом 2:0.
    • Ответный полуфинал ЛЧ состоится сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2177

      jek718875 45 минут назад

      Скорее всего так и будет

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