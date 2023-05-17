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    • Мальдини объяснил вылет «Милана» из Лиги чемпионов от «Интера»

    Мальдини объяснил вылет «Милана» из Лиги чемпионов от «Интера»

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на вылет из Лиги чемпионов от «Интера».

    «Мы еще не выстроены настолько, чтобы справляться с двумя турнирами. Владельцы клуба это понимают.

    Еще сыграла разница в среднем возрасте с «Интером» – она примерно три года. Сказалось отсутствие опыта.

    Сезон будет отличным, если по его итогам мы попадем в Лигу чемпионов. От полуфинала ЛЧ мы должны получить максимум с экономической точки зрения. Надеемся на повторение этого пути», – сказал Мальдини.

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    Источник: Football Italia

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