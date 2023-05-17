Мальдини объяснил вылет «Милана» из Лиги чемпионов от «Интера»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на вылет из Лиги чемпионов от «Интера».
«Мы еще не выстроены настолько, чтобы справляться с двумя турнирами. Владельцы клуба это понимают.
Еще сыграла разница в среднем возрасте с «Интером» – она примерно три года. Сказалось отсутствие опыта.
Сезон будет отличным, если по его итогам мы попадем в Лигу чемпионов. От полуфинала ЛЧ мы должны получить максимум с экономической точки зрения. Надеемся на повторение этого пути», – сказал Мальдини.
- «Милан» был в полуфинале ЛЧ впервые с 2007 года.
- «Интер» сыграет в финале с «Реалом» или «Манчестер Сити».
- Финал состоится 10 июня в Стамбуле.
Источник: Football Italia