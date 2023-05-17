«Интер» установил историческое достижение в миланском дерби

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Накануне «Интер» победил «Милан» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0).
Таким образом, теперь у «Интера» четыре подряд сухих матча против «Милана». Такого в истории раньше не было.
- «Интер» в финале ЛЧ сыграет с «Реалом» или «Манчестер Сити».
- Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.
- «Интер» последний раз был в финале ЛЧ в 2010 года – тогда он победил «Баварию» на мадридском «Сантьяго Бернабеу».