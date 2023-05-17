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    • «Интер» установил историческое достижение в миланском дерби

    «Интер» установил историческое достижение в миланском дерби

    Накануне «Интер» победил «Милан» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0).

    Таким образом, теперь у «Интера» четыре подряд сухих матча против «Милана». Такого в истории раньше не было.

    • «Интер» в финале ЛЧ сыграет с «Реалом» или «Манчестер Сити».
    • Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.
    • «Интер» последний раз был в финале ЛЧ в 2010 года – тогда он победил «Баварию» на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfzdfgh 1 час назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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