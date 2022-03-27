Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кассано: «Посредственная Италия не вышла на ЧМ-2022, потому что Серия А – отстой»

Кассано: «Посредственная Италия не вышла на ЧМ-2022, потому что Серия А – отстой»

27 марта 2022, 13:13
9

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано объяснил вылет команды из отбора на ЧМ-2022. В стыковом матче итальянцы дома уступили Северной Македонии (0:1).

«Италия провалилась, потому что Серия А – отстой. Забиваешь в трех матчах – и ты в сборной. У всего есть пределы. Чиро Иммобиле никогда не проявлял себя на международном уровне, в чем виноват Роберто Манчини? Иммобиле в составе сборной даже мяч принять не может.

Уважаю Манчини за его работу. У Италии посредственная сборная. Сколько раз я утверждал это в последние годы?» – сказал Кассано.

  • Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.
  • Северная Македония за путевку на ЧМ-2022 сыграет с Португалией.
  • Манчини уже интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Источник: AreaNapoli
Италия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Кассано Антонио
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zlatan2718
1648376439
вы ещё северокорейскую лигу не видели
Ответить
LOKOfanatik19
1648377074
Иммобиле забивает три гола в Сирии А?? он вообще следит за футболом ?
Ответить
romvad
1648377229
Отстой не серия А, а зажравшиеся Верратти и Жоржиньо. В чем Кассано прав, так это в оценке Иммобиле. Хороших форвардов в Италии сейчас нет. В серии А лучшие - иностранцы.
Ответить
житель СПб
1648394797
Обидно за Манчини! Он прекрасно тренировал сборную - на чемпионате Европы. Как быстро у нас (людей) забывают заслуги человека...
Ответить
adekvat0726
1648407522
По поводу Иммобиле Антоха все правильно сказал, он дуб дубом, Саньоло должен был играть в атаке, Манчини просто чабан
Ответить
zigbert
1648449074
Ну уж не совсем отстой. Сказал бы такое Кассано после ЧЕ-2020. Но надо признать, очень быстро сборная Италии потеряла свою мощь. Отбор к ЧМ-2022 команда провела слабо.
Ответить
piligrim1986
1648478736
во-первых, кассано сам еще та посредственность, в реале обосрался. во-вторых -юве не так давно играл в финалах ЛЧ, серия А весьма конкурентный чемпионат, это доказано и наличием игроков высшего класса в-третьих- Иммобиле весьма неплохо себя проявлял в Дортмунде ну и напоследок - отстой ЧЕ не выигрывает
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
3
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
15
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
13
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
18
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала
18:51
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
Вчера, 19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
Вчера, 14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
Вчера, 08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+