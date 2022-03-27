Кассано: «Посредственная Италия не вышла на ЧМ-2022, потому что Серия А – отстой»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано объяснил вылет команды из отбора на ЧМ-2022. В стыковом матче итальянцы дома уступили Северной Македонии (0:1).

«Италия провалилась, потому что Серия А – отстой. Забиваешь в трех матчах – и ты в сборной. У всего есть пределы. Чиро Иммобиле никогда не проявлял себя на международном уровне, в чем виноват Роберто Манчини? Иммобиле в составе сборной даже мяч принять не может.

Уважаю Манчини за его работу. У Италии посредственная сборная. Сколько раз я утверждал это в последние годы?» – сказал Кассано.

Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.

Северная Македония за путевку на ЧМ-2022 сыграет с Португалией.

Манчини уже интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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