Кассано: «Посредственная Италия не вышла на ЧМ-2022, потому что Серия А – отстой»

Отстой не серия А, а зажравшиеся Верратти и Жоржиньо. В чем Кассано прав, так это в оценке Иммобиле. Хороших форвардов в Италии сейчас нет. В серии А лучшие - иностранцы.
Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано объяснил вылет команды из отбора на ЧМ-2022. В стыковом матче итальянцы дома уступили Северной Македонии (0:1).
«Италия провалилась, потому что Серия А – отстой. Забиваешь в трех матчах – и ты в сборной. У всего есть пределы. Чиро Иммобиле никогда не проявлял себя на международном уровне, в чем виноват Роберто Манчини? Иммобиле в составе сборной даже мяч принять не может.
Уважаю Манчини за его работу. У Италии посредственная сборная. Сколько раз я утверждал это в последние годы?» – сказал Кассано.
- Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.
- Северная Македония за путевку на ЧМ-2022 сыграет с Португалией.
- Манчини уже интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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