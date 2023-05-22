Кассано: «Рома» вышла в финал ЛЕ с дерьмовой игрой, но Моуринью насрать – он удачливый, но отстойный тренер»

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал игру команды в полуфинале Лиги Европы против «Байера».
«На протяжении ответного матча были драки и споры. Такого быть не должно. Из 98 минут не сыграли и половины.
Жозе Моуринью – удачливый тренер, но отстойный. И все говорят, что он продолжает приносить результат. Однако игра «Ромы» была стыдной.
Что на это скажет Моуринью? «Я в финале, я победил, мне насрать». Но «Рома» играла дерьмово», – сказал Кассано.
- В финале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Севильей».
- «Рома» – действующий победитель Лиги конференций.
- Моуринью летом может уйти в «ПСЖ».
«Дерьмовый тренер, полная задница»: Кассано – о Моуринью
Источник: talkSPORT