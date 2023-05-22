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    • Кассано: «Рома» вышла в финал ЛЕ с дерьмовой игрой, но Моуринью насрать – он удачливый, но отстойный тренер»

    Кассано: «Рома» вышла в финал ЛЕ с дерьмовой игрой, но Моуринью насрать – он удачливый, но отстойный тренер»

    Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал игру команды в полуфинале Лиги Европы против «Байера».

    «На протяжении ответного матча были драки и споры. Такого быть не должно. Из 98 минут не сыграли и половины.

    Жозе Моуринью – удачливый тренер, но отстойный. И все говорят, что он продолжает приносить результат. Однако игра «Ромы» была стыдной.

    Что на это скажет Моуринью? «Я в финале, я победил, мне насрать». Но «Рома» играла дерьмово», – сказал Кассано.

    • В финале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Севильей».
    • «Рома» – действующий победитель Лиги конференций.
    • Моуринью летом может уйти в «ПСЖ».

    «Дерьмовый тренер, полная задница»: Кассано – о Моуринью

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    Источник: talkSPORT

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +798

      k611 52 минуты назад

      Игра в финале и покажет кто есть кто.

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