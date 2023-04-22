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    «Дерьмовый тренер, полная задница»: Кассано – о Моуринью

    Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано продолжает словесно унижать главного тренера команды Жозе Моуринью.

    «Даже вчера, после матча Лиги Европы, Моуринью говорил обо мне.

    Я был сильным игроком. А Моуринью – дерьмовый тренер, полная задница», – считает итальянец.

    • Накануне после игры с «Фейеноордом» Моуринью общался со студией итальянского телеканала. Жозе спросил: «Кассано нет в студии?».
    • 40-летний Кассано закончил карьеру в 2017 году.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Рому» (2001-2006 годы).

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    Источник: Numero Diez

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    Сегодня, 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 35 минут назад

      У Кассано неплохая игроцкая карьера . и полное отсутствие тренерского опыта Так, что же он лезет "со своим уставом в чужой монастырь"?

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