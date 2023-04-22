«Дерьмовый тренер, полная задница»: Кассано – о Моуринью

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано продолжает словесно унижать главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Даже вчера, после матча Лиги Европы, Моуринью говорил обо мне.

Я был сильным игроком. А Моуринью – дерьмовый тренер, полная задница», – считает итальянец.