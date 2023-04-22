«Дерьмовый тренер, полная задница»: Кассано – о Моуринью

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано продолжает словесно унижать главного тренера команды Жозе Моуринью.
«Даже вчера, после матча Лиги Европы, Моуринью говорил обо мне.
Я был сильным игроком. А Моуринью – дерьмовый тренер, полная задница», – считает итальянец.
- Накануне после игры с «Фейеноордом» Моуринью общался со студией итальянского телеканала. Жозе спросил: «Кассано нет в студии?».
- 40-летний Кассано закончил карьеру в 2017 году.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Рому» (2001-2006 годы).
Источник: Numero Diez