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Паццини: «Кокорин может зажечь Флоренцию. Он как Кассано»

4 февраля 2021, 15:23
13

Бывший игрок сборной Италии Джампаоло Паццини сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано.

«Он может зажечь Флоренцию. Кокорин, как и Кассано, игрок с отличными показателями. Он знает, что у него появился неплохой шанс.

Он должен стать правильным выбором для «Фиорентины». Кокорин – талант, постоянно находится в движении. Это не первый нападающий, поэтому его можно использовать рядом с Влаховичем, а Рибери – под сербом», – сказал Паццини в интервью Corriere dello Sport.

  • Кокорин уже провел первую тренировку с «Фиорентиной».
  • Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

«Фиорентина» нашла фантастического игрока». Кассано – о трансфере Кокорина

Источник: Viola News
Италия. Серия А Фиорентина Паццини Джампаоло Кассано Антонио Кокорин Александр
Комментарии (13)
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vladimir-7
1612441917
Конечно Кокорин находится в движении, он то в Зените, то в тюрьме, то в Сочи, то в спартаке, а вот теперь он в Фиорентине. Удачи ему там.
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JTherry
1612441935
главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли остался недоволен формой нападающего Александра Кокорина...
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NewLife
1612444464
Нельзя допустить, чтобы он зажег Флоренцию - там очень много мировых шедевров живописи.
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Fusballer
1612444521
Кокорин в клубах и кафешках обычно зажигает.
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MaxRnD
1612446406
Уработать, если только ...
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99-й
1612448330
Мамаева купите ему в комплект - тода точно зажгут
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+50/-50
1612450383
Дай ему спички. И Флоренция отправится за Помпеей.
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Skull_Boy
1612451095
Вернее его в словах читается такой же долбае_6
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zigbert
1612531730
Такой шанс конечно упускать нельзя. Но что его ждет в Фиорентине пока не ясно.
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Hektor 84
1612535809
Кокоша способен зажечь теперь развсе что в кофемании)
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