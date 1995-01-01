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    Паццини: «Кокорин может зажечь Флоренцию. Он как Кассано»

    Бывший игрок сборной Италии Джампаоло Паццини сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано.

    «Он может зажечь Флоренцию. Кокорин, как и Кассано, игрок с отличными показателями. Он знает, что у него появился неплохой шанс.

    Он должен стать правильным выбором для «Фиорентины». Кокорин – талант, постоянно находится в движении. Это не первый нападающий, поэтому его можно использовать рядом с Влаховичем, а Рибери – под сербом», – сказал Паццини в интервью Corriere dello Sport.

    • Кокорин уже провел первую тренировку с «Фиорентиной».
    • Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Viola News

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +315

      99-й 10 минут назад

      Мамаева купите ему в комплект - тода точно зажгут

      0
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      Рейтинг: +19962

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      С юмором у Паццини порядок! )

      0
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      Рейтинг: +42327

      MaxRnD 42 минуты назад

      Уработать, если только ...

      2
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      Рейтинг: +2023

      Fusballer 1 час назад

      Кокорин в клубах и кафешках обычно зажигает.

      2
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      Рейтинг: +7284

      NewLife 1 час назад

      Нельзя допустить, чтобы он зажег Флоренцию - там очень много мировых шедевров живописи.

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      Рейтинг: +11137

      JTherry 1 час назад

      главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли остался недоволен формой нападающего Александра Кокорина...

      2
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      Рейтинг: +15139

      vladimir-7 1 час назад

      Конечно Кокорин находится в движении, он то в Зените, то в тюрьме,
      то в Сочи, то в спартаке, а вот теперь он в Фиорентине. Удачи ему там.

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