Паццини: «Кокорин может зажечь Флоренцию. Он как Кассано»

Мамаева купите ему в комплект - тода точно зажгут
Бывший игрок сборной Италии Джампаоло Паццини сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано.
«Он может зажечь Флоренцию. Кокорин, как и Кассано, игрок с отличными показателями. Он знает, что у него появился неплохой шанс.
Он должен стать правильным выбором для «Фиорентины». Кокорин – талант, постоянно находится в движении. Это не первый нападающий, поэтому его можно использовать рядом с Влаховичем, а Рибери – под сербом», – сказал Паццини в интервью Corriere dello Sport.
- Кокорин уже провел первую тренировку с «Фиорентиной».
- Итальянцы заплатили «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
«Фиорентина» нашла фантастического игрока». Кассано – о трансфере Кокорина