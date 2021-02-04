Паццини: «Кокорин может зажечь Флоренцию. Он как Кассано»

Бывший игрок сборной Италии Джампаоло Паццини сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с экс-форвардом «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано.

«Он может зажечь Флоренцию. Кокорин, как и Кассано, игрок с отличными показателями. Он знает, что у него появился неплохой шанс.

Он должен стать правильным выбором для «Фиорентины». Кокорин – талант, постоянно находится в движении. Это не первый нападающий, поэтому его можно использовать рядом с Влаховичем, а Рибери – под сербом», – сказал Паццини в интервью Corriere dello Sport.

Кокорин уже провел первую тренировку с «Фиорентиной».

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