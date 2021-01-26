«Фиорентина» нашла фантастического игрока». Кассано – о трансфере Кокорина

Бывший форвард «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано поделился мнением о трансфере Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
«Невероятно. Я написал Даниэле (Праде – спортивный директор «Фиорентины» – прим. «Бомбардира»), что он нашел фантастического игрока», – сказал Кассано.
- Сегодня, 26 января, Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» и познакомится с партнерами по команде.
- Его соглашение с клубом будет рассчитано на 3,5 года.
- По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
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Источник: Firenze Viola