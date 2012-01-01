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    «СЭ»: Кокорин перейдет в «Фиорентину» уже сегодня. Сумма трансфера – 4 миллиона

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину» сегодня, 21 января.

    По информации «Спорт-Экспресса», итальянский клуб заплатит за россиянина 4 миллиона евро. Контракт с 29-летним форвардом будет рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. В контракте также предусмотрены бонусы за достижения.

    Ранее агент Кокорина заявлял, что игрок «согласен на адекватное понижение зарплаты, чтобы играть в хорошем чемпионате».

    • «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2460

      Бомбардиръ 10 минут назад

      Сейчас Фиорентина в Серии А на предпоследнем месте по забитым мячам. А Кокорин разве раскроется там в такой команде или вообще похож на тащера?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44554

      portero 13 минут назад

      Кокорин решил поиграть в футбол, насколько хватит его душевного порыва (без загулов) а так удачи , вдруг получится годик-другой хорошо отыграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7611

      alp 15 минут назад

      единственно правильный вариант для кокорина - свалить играть за бугор.. фиорентина? да пусть будет фиорентина.. все таки не сочи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16799

      slavutiq70 21 минуту назад

      Отличная новость,,,Итальянцы берегите стулья и головы,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3129

      ziborock 35 минут назад

      Грамотно Спартак сделал, увел у бомжей Кокорина чтобы тот совсем не деградировал да еще и на продаже наварился!)))

      -3
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      Рейтинг: +123

      ПалкоВводецъ > ziborock 34 минуты назад

      От брошенной перчатки вся страна угорала над Спартаком. Ахахахахаха

      4
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      ...
      Рейтинг: +3129

      ziborock > ПалкоВводецъ 32 минуты назад

      Вся страна угорала от Дзюбы ПалкоВводецъа!))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12885

      alarm > ziborock 31 минуту назад

      увели, ахах! грамотно увели вы только дезеува и педро! гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +113

      Я Памятник Себе 39 минут назад

      Отдохнул у хряков за громадную зарплату, можно теперь и поработать.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7974

      Литейный4 42 минуты назад

      Браво Саня. Кидок свиней на 5 баллов. Гыгыгы

      7
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      ...
      Рейтинг: +5435

      nik55 > Литейный4 2 минуты назад

      чучело----он пришел бесплатно

      0
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      Рейтинг: +12885

      alarm 49 минут назад

      зачётно развёл хряков)

      6
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