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  • «СЭ»: Кокорин перейдет в «Фиорентину» уже сегодня. Сумма трансфера – 4 миллиона

«СЭ»: Кокорин перейдет в «Фиорентину» уже сегодня. Сумма трансфера – 4 миллиона

21 января 2021, 13:27
13

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину» сегодня, 21 января.

По информации «Спорт-Экспресса», итальянский клуб заплатит за россиянина 4 миллиона евро. Контракт с 29-летним форвардом будет рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. В контракте также предусмотрены бонусы за достижения.

Ранее агент Кокорина заявлял, что игрок «согласен на адекватное понижение зарплаты, чтобы играть в хорошем чемпионате».

  • «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
  • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (13)
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slavа0508
1611226604
Отличная новость,,,Итальянцы берегите стулья и головы,,,,
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alp
1611226978
единственно правильный вариант для кокорина - свалить играть за бугор.. фиорентина? да пусть будет фиорентина.. все таки не сочи...
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portero
1611227048
Кокорин решил поиграть в футбол, насколько хватит его душевного порыва (без загулов) а так удачи , вдруг получится годик-другой хорошо отыграть.
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alefreddy
1611230341
Вот цена нашим хорошим футболистам и их завышенная зарплата здесь.И лидер здесь ГазПром на него равняются все клубы
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FanatSerj
1611230549
это очень неожиданно, кто там за трансферы в Фиорентине отвечает, они совсем с головой не дружат, если бы это было лет 5 назад то всё адекватно, а сейчас когда он уже даже в Спартаке не может как то задержаться, превратился в добавок в хрустального с травмами и как бы уже 30-к "завтра" будет. Ростов Шомуродова за пол ляма подписал в своё время так и выхлоп был в плане футбола и в плане денег, а это вообще мало понятное мероприятие.
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Sky Spartak
1611234739
Поехали Россияне в кой то веки за бугор...удачи...
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Hektor 84
1611236882
Итальяшки прокручивайте стулья и выдайте чинушам местным каски)))
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BRAZILES
1611247763
ради бога уезжай поскорее -----ты нам в спартаке ненужен
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