«СЭ»: Кокорин перейдет в «Фиорентину» уже сегодня. Сумма трансфера – 4 миллиона

Сейчас Фиорентина в Серии А на предпоследнем месте по забитым мячам. А Кокорин разве раскроется там в такой команде или вообще похож на тащера?
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину» сегодня, 21 января.
По информации «Спорт-Экспресса», итальянский клуб заплатит за россиянина 4 миллиона евро. Контракт с 29-летним форвардом будет рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.
Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. В контракте также предусмотрены бонусы за достижения.
Ранее агент Кокорина заявлял, что игрок «согласен на адекватное понижение зарплаты, чтобы играть в хорошем чемпионате».
- «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.