«СЭ»: Кокорин перейдет в «Фиорентину» уже сегодня. Сумма трансфера – 4 миллиона

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину» сегодня, 21 января.

По информации «Спорт-Экспресса», итальянский клуб заплатит за россиянина 4 миллиона евро. Контракт с 29-летним форвардом будет рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. В контракте также предусмотрены бонусы за достижения.

Ранее агент Кокорина заявлял, что игрок «согласен на адекватное понижение зарплаты, чтобы играть в хорошем чемпионате».