В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что нападающий Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», – сказал Фетисов.