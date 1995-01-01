В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

не в первый раз хряки обжигаются, забирая бывших топ-игроков зенита и цска. ни один в свинарнике не заиграл. широков и ерёменко, например. позор!
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что нападающий Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».
«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», – сказал Фетисов.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.