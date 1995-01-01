Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    В «Спартаке» подтвердили переговоры по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

    Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что нападающий Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину».

    «Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», – сказал Фетисов.

    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12828

      alarm 19 минут назад

      не в первый раз хряки обжигаются, забирая бывших топ-игроков зенита и цска. ни один в свинарнике не заиграл. широков и ерёменко, например. позор!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4370

      Дядя Серёжа 38 минут назад

      "Фиорентина давала миллион за Бышевца" - В.С. Высоцкий
      Немногое изменилось в Фиорентине...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -347

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 48 минут назад

      А стыдно почему то за пробитый дырявый лазурный бомжатник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Я Памятник Себе 1 час назад

      Такую зарплату как дали Кокорину в спартаке ни один клуб не потянет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7891

      Литейный4 1 час назад

      Когда сбежит от свиней, тогда заиграет. А так западло играть за мазутный проект. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19097

      silver29 > Литейный4 53 минуты назад

      а зарплату не западло получать ? напоминаешь помоешную крысу.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82104
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru