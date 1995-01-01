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    Агент Кокорина – о «Фиорентине»: «Мы согласны на адекватное понижение зарплаты, чтобы играть в хорошем чемпионате»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о ходе переговоров о переходе своего клиента в «Фиорентину».

    «Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

    Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение.

    Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», – сообщил агент.

    • По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» заплатит за россиянина 3,5 миллиона евро + процент со следующей продажи.
    • Тот же источник сообщает, что Кокорин ради переезда в Италию согласился на сокращение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро.
    • Форвард выступал за «Спартак» с августа и забил два гола в десяти матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4351

      Давид59 22 минуты назад

      «Мы согласны на адекватное понижение зарплаты". А что Саша с ним своей зарплатой делится?

      0
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      Рейтинг: +18822

      bset 22 минуты назад

      После 20 тысяч рублей в Зените можно вообще на любую соглашаться

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      Рейтинг: +1883

      Fusballer 44 минуты назад

      Адекватная зарплата для Сашки - 10 тысяч рублей в месяц.

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      Рейтинг: +301

      БеZуМныЙ 49 минут назад

      Все в плюсе. Фиалки получат не плохого игрока, агент в очередной раз свою маржу, Санёк снова в шоколаде. И только Спартак снова в луже
      от брошенной Зениту Перчатки и потраченных впустую подъёмных.

      6
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      Рейтинг: +3382

      Кинстифа 1 час назад

      Агенту то полюбому выгодно.. считай за пол года срубит и от Спартака и от Фиорентины)))
      Вот сам Кокорин очень много потеряет.. учитывая. что там налоги не как в России.
      Хотя, ему еще писали что подъемные немалые отсыпали))) интересно чем закончится всё это

      0
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      Рейтинг: +999

      FROL001 1 час назад

      Молодец Санёк. Посидел у свиней, подоив их по максимуму. Теперь можно и в известный клуб идти.

      5
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      Рейтинг: +19113

      silver29 > FROL001 1 час назад

      Тебе бы посерьезней что-то придумать. Спартак взял свое потраченное на кокорина и еще с верху. Насчет известного клуба ты тоже не в теме ((( это заштатный клуб серии А.

      2
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      Рейтинг: +999

      FROL001 > silver29 1 час назад

      Не пыли. Там одних подъёмных Кокорин срубил десятку и плюс ежемесячная зарплата. Этот заштатный клуб знает вся Европа, в отличии от никому неизвестного Спартака. Гыгыгы

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