Агент Кокорина – о «Фиорентине»: «Мы согласны на адекватное понижение зарплаты, чтобы играть в хорошем чемпионате»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о ходе переговоров о переходе своего клиента в «Фиорентину».

«Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», – сообщил агент.

По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» заплатит за россиянина 3,5 миллиона евро + процент со следующей продажи.

Тот же источник сообщает, что Кокорин ради переезда в Италию согласился на сокращение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро.

Форвард выступал за «Спартак» с августа и забил два гола в десяти матчах.

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