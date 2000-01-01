Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Арустамян: Кокорин согласился на условия «Фиорентины» и на днях отправится в Италию

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине».

    «Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» на стадии финального согласования. Осталась пара нюансов.

    Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено – он согласился на предложенные условия и перейдет в «Фиорентину». На днях (скорее всего, завтра) Александр вылетает во Флоренцию», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» заплатит за россиянина 3,5 миллиона евро + процент со следующей продажи.
    • Тот же источник сообщает, что Кокорин ради переезда в Италию согласился на сокращение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро.
    • Форвард выступал за «Спартак» с августа и забил два гола в десяти матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:18
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +870

      Dr.Metal 23 минуты назад

      кошмар какой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      spam2009 1 час назад

      скатертью дорога. Жалеть о нем мы конечно не будем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4279

      Cleaner 1 час назад

      А-ХА-ХА!!! Утка та еще! Хоть и не от Уткина. НУ КУПИЛИ!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7974

      Литейный4 1 час назад

      Молодец Кокорин. Сдержал слово не играть за свиней. Попутно ободрав мазутный проект на кругленькую сумму. Гыгыгы

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      "supermax" > Литейный4 17 минут назад

      попутно бросив играть в футбол....странно, что он вообще кому-то нужен сейчас...молодец кокорин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2471

      Masteralex 1 час назад

      можно поздравить Спартак, выгодно избавились от неликвида

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42197

      MaxRnD 1 час назад

      Опарафинились макаронники )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13901

      derrik2000 > MaxRnD 1 час назад

      Почему?
      Может, "Фиорентина" в лице Кокошки обретёт новую "звезду"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      "supermax" > MaxRnD 1 час назад

      дай бог ему там заиграть...но из Спартака пусть уходит...не хочет видимо тут играть - не надо

      хотя логика фиорентины непонятна конечно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13901

      derrik2000 > "supermax" 1 час назад

      А что в логике флорентийцев непонятно?
      Посмотри состав игроков команд-аутсайдеров ведущих европейских чемпионатов.
      Там очень много таких же возрастных футболистов причём достаточно среднего уровня.
      Денег мало, чтобы покупать "растущих", вот и стараются до тех пор, пока финансовое счастье хозяевам клубов не улыбнётся, обходиться возрастными середняками, которые и денег много не попросят, и особо сачковать на поле не будут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      "supermax" > derrik2000 1 час назад

      думаешь за те же деньги нет никого лучше кокорина, который половину сезона хочу играю хочу нет?....ну не знаю....твоя правда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42197

      MaxRnD > derrik2000 1 час назад

      Нереально заставить работать самовлюблённого тунеядца, да и в Фиорентине вряд ли найдутся Макаренки (а-ля Бердыев), которые могли бы нянчить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26322

      oyabun 1 час назад

      Еще бы Урунова и Рошу куда сплавили.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13901

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Роша, видимо, просёк, что и в своём родном чемпионате, равно как и в чемпионатах других южноамериканских стран, он никому не нужен, а если и нужен, то только за мизерную. по сравнению со Спартаком, зарплату, и решил ДОСИДЕТЬ НА ЛАВКЕ весь срок контракта, имитируя при этом кипучую тренировочную деятельность.
      Но может и без имитации: деньги капают, режим не нарушает, на тренировки не опаздывает...
      Не придерёшься! )))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      silver29 1 час назад

      "маленькое" уточнение, два гола и те с ПЕНАЛЬТИ (((, а так похоже Спартак свои 5-ть лямов европейских рублей отбил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13901

      derrik2000 > silver29 1 час назад

      Какие-такие "5-ть лямов европейских рублей"???
      Поясни.
      Пришёл бесплатно.
      Подъёмные - 2, 5 миллиона евро с учётом того, что 50 % вернёт, если не забьёт 10 голов в чемпионате.
      Зарплата - 3 миллиона евро В ГОД.
      Как то ПЯТЬ не вырисовываются, с какой стороны не считай. ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19113

      silver29 > derrik2000 1 час назад

      Так речь идет о начальной сумме которую Спартак обозначил, да и с математикой у тебя не очень. Ничего кокорин не вернет, как бы неустойку еще не запросил ((( а то что сбагрили не в убыток и то хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2009

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну наконец - то. Слава Богу.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru