Арустамян: Кокорин согласился на условия «Фиорентины» и на днях отправится в Италию

Журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине».
«Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» на стадии финального согласования. Осталась пара нюансов.
Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено – он согласился на предложенные условия и перейдет в «Фиорентину». На днях (скорее всего, завтра) Александр вылетает во Флоренцию», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» заплатит за россиянина 3,5 миллиона евро + процент со следующей продажи.
- Тот же источник сообщает, что Кокорин ради переезда в Италию согласился на сокращение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро.
- Форвард выступал за «Спартак» с августа и забил два гола в десяти матчах.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна