Арустамян: Кокорин согласился на условия «Фиорентины» и на днях отправится в Италию

Журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине».

«Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» на стадии финального согласования. Осталась пара нюансов.

Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено – он согласился на предложенные условия и перейдет в «Фиорентину». На днях (скорее всего, завтра) Александр вылетает во Флоренцию», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.