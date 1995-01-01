Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «РБ-Спорт»: «Фиорентина» согласовала трансфер Кокорина за 3,5 миллиона

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину», утверждает «РБ-Спорт».

    По информации источника, клубы в среду вечером достигли принципиальной договоренности о трансфере 29-летнего футболиста. Сделку должны закрыть до конца текущей недели.

    «Фиорентина» заплатит за форварда 3,5 миллиона евро, также «Спартаку» будет полагаться процент со следующей продажи игрока.

    Сам Кокорин заключит контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон. При этом его зарплата в новой команде сократится с 3 до 2 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      spartak.064 3 минуты назад

      Это хорошая новость,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2792

      Semenycch 29 минут назад

      Все таки выдавили самого талантливого форварда России из страны, сволочи! К Спартаку эта фраза отношения не имеет. Озлобилась на Кокорина какая-то околокремлевская мразь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16798

      slavutiq70 44 минуты назад

      Да конечно цену сбили ,нато они и Итальяшки,но один чёрт всем от этого только лучше,Спартак избавится от дорогого балласта,сам Коко получит шанс наконец то доказать что он не только пропаренная личность но и футболист хорошего уровня, а как он этим воспользуется посмотрим,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10584

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      Очень надеюсь , что не передумают !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Патриотическая свинья 52 минуты назад

      А кто кому платит и сколько, почему не написали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      АХ 1 час назад

      Перекрестились...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26318

      oyabun 1 час назад

      Сбили всё-таки цену с начальных 5.. Но по-любому от неиграющего, да еще и с огромной ЗП надо было избавляться. Так что если всё таки продадут - это будет удачной сделкой для Спартака.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7091

      NewLife > oyabun 21 минуту назад

      Разницу в цене и зарплате обещали макаронами доплатить))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      чаппай 1 час назад

      Саша, молодчик, успехов!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 1 час назад

      Л.Федун перекрестился, наконец-то избавился ещё от одного дорогого балласта.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10014

      ilichkadr > vladimir-7 56 минут назад

      Лёне уже давно пора на восточном базаре открыть ларёк по продаже не ликвида.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 > ilichkadr 37 минут назад

      Вот он передаст дела Зареме и свободен, будет свою клубнику выращивать на грядках в коттедже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +318

      aldo conte 1 час назад

      Полку российских футболистов в серии А прибыло. Будем следить с интересом. Успехов!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 > aldo conte 1 час назад

      Самое главное, Фиорентине из клуба стулья убрать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4900

      Томик > vladimir-7 1 час назад

      То он Пашу защищал просто. Без Мамая не буянит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14950

      vladimir-7 > Томик 1 час назад

      А вдруг Фиорентина пригласит к себе и Пашу Мамая.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru