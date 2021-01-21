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  • «РБ-Спорт»: «Фиорентина» согласовала трансфер Кокорина за 3,5 миллиона

«РБ-Спорт»: «Фиорентина» согласовала трансфер Кокорина за 3,5 миллиона

21 января 2021, 10:36
21

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину», утверждает «РБ-Спорт».

По информации источника, клубы в среду вечером достигли принципиальной договоренности о трансфере 29-летнего футболиста. Сделку должны закрыть до конца текущей недели.

«Фиорентина» заплатит за форварда 3,5 миллиона евро, также «Спартаку» будет полагаться процент со следующей продажи игрока.

Сам Кокорин заключит контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон. При этом его зарплата в новой команде сократится с 3 до 2 миллионов евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Ziklop
1611214941
зарплата сократиться, но перекроется подъёмными которые не надо возвращать. Спартак можно поздравить с избавлением от Кокорина.
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ilichkadr
1611215080
Абсолютно правильное решение. Пранделли сделает из Кокорина футболиста.
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vladimir-7
1611215436
Л.Федун перекрестился, наконец-то избавился ещё от одного дорогого балласта.
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oyabun
1611215960
Сбили всё-таки цену с начальных 5.. Но по-любому от неиграющего, да еще и с огромной ЗП надо было избавляться. Так что если всё таки продадут - это будет удачной сделкой для Спартака.
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АХ
1611216136
Перекрестились...
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Патриотическая свинья
1611217725
А кто кому платит и сколько, почему не написали?
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slavа0508
1611218203
Да конечно цену сбили ,нато они и Итальяшки,но один чёрт всем от этого только лучше,Спартак избавится от дорогого балласта,сам Коко получит шанс наконец то доказать что он не только пропаренная личность но и футболист хорошего уровня, а как он этим воспользуется посмотрим,,,
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spartak.064
1611220626
Это хорошая новость,,,
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zigbert
1611240015
Теперь остается только ждать медицинского заключения. Пошел даже на снижение зарплаты.
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