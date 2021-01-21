«РБ-Спорт»: «Фиорентина» согласовала трансфер Кокорина за 3,5 миллиона

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину», утверждает «РБ-Спорт».

По информации источника, клубы в среду вечером достигли принципиальной договоренности о трансфере 29-летнего футболиста. Сделку должны закрыть до конца текущей недели.

«Фиорентина» заплатит за форварда 3,5 миллиона евро, также «Спартаку» будет полагаться процент со следующей продажи игрока.

Сам Кокорин заключит контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон. При этом его зарплата в новой команде сократится с 3 до 2 миллионов евро.