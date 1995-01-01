Кассано сообщил о переговорах между «Шахтером» и Де Дзерби. В декабре итальянец отказал «Спартаку»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может возглавить «Шахтер».

«Недавно состоялись неофициальные контакты между «Шахтером» и моим другом Де Дзерби. Буду очень счастлив и рад за Роберто», – заявил Кассано.