Кассано сообщил о переговорах между «Шахтером» и Де Дзерби. В декабре итальянец отказал «Спартаку»

Шахтер много ума тренировать не надо. Главное по итогу обойти киевлян. И выйти в плей офф еврокубков.
Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может возглавить «Шахтер».
«Недавно состоялись неофициальные контакты между «Шахтером» и моим другом Де Дзерби. Буду очень счастлив и рад за Роберто», – заявил Кассано.
- В декабре сообщалось, что Де Дзерби отказал «Спартаку».
- В июне тренер станет свободным агентом.
- «Сассуоло» идет на восьмом месте в текущем розыгрыше Серии А.