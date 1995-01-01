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    Кассано сообщил о переговорах между «Шахтером» и Де Дзерби. В декабре итальянец отказал «Спартаку»

    Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может возглавить «Шахтер».

    «Недавно состоялись неофициальные контакты между «Шахтером» и моим другом Де Дзерби. Буду очень счастлив и рад за Роберто», – заявил Кассано.

    • В декабре сообщалось, что Де Дзерби отказал «Спартаку».
    • В июне тренер станет свободным агентом.
    • «Сассуоло» идет на восьмом месте в текущем розыгрыше Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9712

      Hektor 84 1 час назад

      Шахтер много ума тренировать не надо. Главное по итогу обойти киевлян. И выйти в плей офф еврокубков.

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