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    • Кассано: «В мое время Леау не смог бы играть даже за середняков»

    Кассано: «В мое время Леау не смог бы играть даже за середняков»

    Бывший форвард «Милана» Антонио Кассано недоволен уровнем нападающего команды Рафаэля Леау.

    «Рафа Леао думает, что он феномен, и некоторые даже с этим согласны. Я же просто считаю его хорошим игроком и не изменил своего мнения по этому поводу.

    В течение пяти с половиной месяцев он не забивал в такой плохой лиге, как Серия А, а разговоров-то. Есть Рэшфорд, Хвича, Фоден на его позиции, которые ничем не хуже. В мое время он даже не смог бы играть в командах, борющихся за шестое-седьмое место.

    Посмотрите на Лаутаро Мартинеса, вот игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает голы, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях», – сказал Кассано в интервью RАI.

    • 24-летний Леау стоит 90 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у него 28 матчей, 6 голов, 8 ассистов.
    • «Милан» претендует на титул Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал We Are The Rossoneri

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    10.04.2024 20:18
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