Кассано: «В мое время Леау не смог бы играть даже за середняков»

Бывший форвард «Милана» Антонио Кассано недоволен уровнем нападающего команды Рафаэля Леау.

«Рафа Леао думает, что он феномен, и некоторые даже с этим согласны. Я же просто считаю его хорошим игроком и не изменил своего мнения по этому поводу.

В течение пяти с половиной месяцев он не забивал в такой плохой лиге, как Серия А, а разговоров-то. Есть Рэшфорд, Хвича, Фоден на его позиции, которые ничем не хуже. В мое время он даже не смог бы играть в командах, борющихся за шестое-седьмое место.

Посмотрите на Лаутаро Мартинеса, вот игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает голы, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях», – сказал Кассано в интервью RАI.