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    Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших в истории. Не делайте из мухи слона»

    Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал высказывание агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, назвавшего своего клиента лучшим футболистом в истории.

    «Роналду – лучший футболист в истории? Хватит делать из мухи слона. Он даже в топ-5 не входит.

    Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо, тот, который «феномен» – это совершенно другой уровень», – сказал Кассано.

    • Роналду – лучший бомбардир на уровне сборных (115).
    • Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
    • Роналду номинирован на награду в этом году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TuttoJuve

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2667

      tarasofka 28 минут назад

      ну да, ну да. сразу чувствуется котолонская подстилка, исходя из списка.

      0
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      Рейтинг: +632

      БОМЖАРНИК > tarasofka 10 минут назад

      А у бомжарника лазурного иной список- дзюба,паредас,кержаков,молло и широков.

      0
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      Рейтинг: +459

      FCLM_FCRM 33 минуты назад

      Знает, как хайпануть

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