Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших в истории. Не делайте из мухи слона»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал высказывание агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, назвавшего своего клиента лучшим футболистом в истории.
«Роналду – лучший футболист в истории? Хватит делать из мухи слона. Он даже в топ-5 не входит.
Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо, тот, который «феномен» – это совершенно другой уровень», – сказал Кассано.
- Роналду – лучший бомбардир на уровне сборных (115).
- Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
- Роналду номинирован на награду в этом году.
Источник: TuttoJuve