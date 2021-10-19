Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших в истории. Не делайте из мухи слона»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал высказывание агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, назвавшего своего клиента лучшим футболистом в истории.

«Роналду – лучший футболист в истории? Хватит делать из мухи слона. Он даже в топ-5 не входит.

Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо, тот, который «феномен» – это совершенно другой уровень», – сказал Кассано.