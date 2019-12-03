Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории футбола»

Футбольный агент Жорже Мендеш поддержал Криштиану Роналду, который накануне занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории футбола. С этим невозможно спорить и все это знают!» – заявил агент.