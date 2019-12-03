Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории футбола»

Футбольный агент Жорже Мендеш поддержал Криштиану Роналду, который накануне занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».
«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории футбола. С этим невозможно спорить и все это знают!» – заявил агент.
- Роналду – многолетний клиент Мендеша.
- Форвард «Ювентуса» вместо вручения «Золотого мяча» прилетел в Милан и получил награду лучшего игрока сезона Серии А.
- По итогам голосования за «Золотой мяч» Криштиану уступил Лионелю Месси и Вирджилу ван Дейку.
Источник: Football Italia