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    Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории футбола»

    Футбольный агент Жорже Мендеш поддержал Криштиану Роналду, который накануне занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

    «Криштиану Роналду – лучший игрок в истории футбола. С этим невозможно спорить и все это знают!» – заявил агент.

    • Роналду – многолетний клиент Мендеша.
    • Форвард «Ювентуса» вместо вручения «Золотого мяча» прилетел в Милан и получил награду лучшего игрока сезона Серии А.
    • По итогам голосования за «Золотой мяч» Криштиану уступил Лионелю Месси и Вирджилу ван Дейку.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1346

      AZ 15 минут назад

      Странно было бы услышать от португальца, да еще и агента роналды, другой комментарий...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15048

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      100% !!!

      -1
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