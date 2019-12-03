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Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории футбола»

3 декабря 2019, 09:12
9

Футбольный агент Жорже Мендеш поддержал Криштиану Роналду, который накануне занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории футбола. С этим невозможно спорить и все это знают!» – заявил агент.

  • Роналду – многолетний клиент Мендеша.
  • Форвард «Ювентуса» вместо вручения «Золотого мяча» прилетел в Милан и получил награду лучшего игрока сезона Серии А.
  • По итогам голосования за «Золотой мяч» Криштиану уступил Лионелю Месси и Вирджилу ван Дейку.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1575357523
100% !!!
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AZ
1575358711
Странно было бы услышать от португальца, да еще и агента роналды, другой комментарий...
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Давид59
1575360906
"С этим невозможно спорить и все это знают." Долго думал где я это слышал. Потом вспомнил: "Учение Маркса-Ленина всесильно, потому что оно верно!"
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general.lizyukov
1575369603
Пеле? Не, не слышал (С) Жорже, ну ты-то куда, Криштиану твои льстивые речи не нужны, он уже всё всем доказал.
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Asbjorn
1575373255
Понеслась
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Psih86
1575385693
Алкаш проснись, ты обосрался...
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