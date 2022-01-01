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Кассано: «Роналду должен молиться по утрам, говоря: «Спасибо, Бензема, что играл со мной»

Бывший нападающий сборной Италии высказался о нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

«В футболе есть не только титулы и голы. Зидан не забил много голов, но он один из величайших в истории. Рикельме – тоже. Голы и титулы нужны, но они не играют решающей роли.

Криштиану должен молиться по утрам, говоря: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной».

Бензема набрал 50+ очков по системе «гол+пас» и забил больше 30 голов в двух последних сезонах. Роналду всегда забивает и будет забивать, но он игрок другого типа.

Карим – центральный форвард, но вместе с тем и Зидан. Он и «девятка», и «десятка». 9,5», – сказал Кассано.

  • Роналду забил 18 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах за «МЮ» в этом сезоне.
  • Португалец впервые за 17 лет завершит сезон без трофеев.

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Источник: AreaNapoli

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Комментарии2
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    Рейтинг: +306

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Тут наш Русский футбол должен молится,что у нас есть такой величавший игрок как Дзюба,который по играл с Венделем!! А вы про Бензема Бензема!!

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    Рейтинг: +1031

    Lilipyt > Сделаны из Дерева 20 минут назад

    Кроме Дзюбы у нас нападающих нет. В матчах Сербия, Словения, Словакия, Хорватия тому доказательство.

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