Кассано: «Роналду должен молиться по утрам, говоря: «Спасибо, Бензема, что играл со мной»

Бывший нападающий сборной Италии высказался о нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

«В футболе есть не только титулы и голы. Зидан не забил много голов, но он один из величайших в истории. Рикельме – тоже. Голы и титулы нужны, но они не играют решающей роли.

Криштиану должен молиться по утрам, говоря: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной».

Бензема набрал 50+ очков по системе «гол+пас» и забил больше 30 голов в двух последних сезонах. Роналду всегда забивает и будет забивать, но он игрок другого типа.

Карим – центральный форвард, но вместе с тем и Зидан. Он и «девятка», и «десятка». 9,5», – сказал Кассано.