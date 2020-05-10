Кассано: «Точно знаю, что Икарди не останется в «Интере» после аренды в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился информацией, что форвард «Интера» Мауро Икарди не будет в миланском клубе на следующий сезон. Сейчас аргентинец находится в аренде в «ПСЖ».

«Точно знаю, что Икарди не останется в «Интере». Он больше не наденет форму клуба.

Думаю, «Интер» продаст игрока «ПСЖ» за 70 миллионов евро. Эти деньги за него вполне могут дать. Стоимость Икарди остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса», – считает Кассано.