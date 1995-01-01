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    Кассано: «Точно знаю, что Икарди не останется в «Интере» после аренды в «ПСЖ»

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился информацией, что форвард «Интера» Мауро Икарди не будет в миланском клубе на следующий сезон. Сейчас аргентинец находится в аренде в «ПСЖ».

    «Точно знаю, что Икарди не останется в «Интере». Он больше не наденет форму клуба.

    Думаю, «Интер» продаст игрока «ПСЖ» за 70 миллионов евро. Эти деньги за него вполне могут дать. Стоимость Икарди остается неизменной, несмотря на пандемию коронавируса», – считает Кассано.

    • Икарди интересуется «Наполи».
    • В сезоне Лиги 1 аргентинец забил 12 голов, сделал два результативных паса.
    • «ПСЖ» с Икарди с отрывом лидирует в Лиге 1.

    Источник: Football Italia

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