Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»

Экс-нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал работу Жозе Моуринью на посту главного тренера римской команды.

«Моуринью никогда не был великим тренером. Его главный талант – разговаривать. Он одним из первых стал играть со СМИ.

Ему всегда удавалось найти общий язык с сильными футболистами. Но в команде одна катастрофа сменяется другой.

Моуринью тратит много денег на непонятных игроков. Он привез Матича и Руя Патрисиу. «Рома» уже полтора года не играет в нормальный футбол», – сказал Кассано.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций.

После 21 тура римляне идут на 3-м месте в Серии А.

Этой зимой Моуринью отказал сборной Португалии.

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