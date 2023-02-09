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    Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»

    Экс-нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал работу Жозе Моуринью на посту главного тренера римской команды.

    «Моуринью никогда не был великим тренером. Его главный талант – разговаривать. Он одним из первых стал играть со СМИ.

    Ему всегда удавалось найти общий язык с сильными футболистами. Но в команде одна катастрофа сменяется другой.

    Моуринью тратит много денег на непонятных игроков. Он привез Матича и Руя Патрисиу. «Рома» уже полтора года не играет в нормальный футбол», – сказал Кассано.

    • В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций.
    • После 21 тура римляне идут на 3-м месте в Серии А.
    • Этой зимой Моуринью отказал сборной Португалии.

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    Источник: Goal

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