Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано жестко раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Ранее Моуринью ответил на критику Кассано: «Он играл за «Рому», «Интер», «Реал». В Мадриде его помнят из-за куртки во время презентации трансфера, в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не сыграв ни матча».

«Я перешел в ”Рому» и провел там пять замечательных лет. Я заставил болельщиков «Ромы» сходить с ума и радоваться, люди в Риме любят меня. Спросите у Тотти, Де Росси и Бруно Конти.

Моуринью может выиграть все, что угодно, но он выставляет «Рому» в плохом свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным.

Он должен понимать, что он плохой тренер. Он – заклинатель змей, которого окружают некомпетентные люди. Его футбол остался в прошлом, ему повезло тренировать великих чемпионов. Когда я вижу, как играют его команды, мне стыдно за то, что я фанат этого вида спорта.

Как только он решит закончить карьеру, всем будет *** (плевать) на него», – сказал Кассано.

«Рома» идет в топ-3 Серии А.

Команда в этом году может выиграть еврокубок во 2-м сезоне подряд.

Моуринью в клубе с 2021 года.

Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»