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    Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»

    Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано жестко раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

    Ранее Моуринью ответил на критику Кассано: «Он играл за «Рому», «Интер», «Реал». В Мадриде его помнят из-за куртки во время презентации трансфера, в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не сыграв ни матча».

    «Я перешел в ”Рому» и провел там пять замечательных лет. Я заставил болельщиков «Ромы» сходить с ума и радоваться, люди в Риме любят меня. Спросите у Тотти, Де Росси и Бруно Конти.

    Моуринью может выиграть все, что угодно, но он выставляет «Рому» в плохом свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным.

    Он должен понимать, что он плохой тренер. Он – заклинатель змей, которого окружают некомпетентные люди. Его футбол остался в прошлом, ему повезло тренировать великих чемпионов. Когда я вижу, как играют его команды, мне стыдно за то, что я фанат этого вида спорта.

    Как только он решит закончить карьеру, всем будет *** (плевать) на него», – сказал Кассано.

    • «Рома» идет в топ-3 Серии А.
    • Команда в этом году может выиграть еврокубок во 2-м сезоне подряд.
    • Моуринью в клубе с 2021 года.

    Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»

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    Источник: Roma Press

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    12.04.2023 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19504

      Cleaner 7 часов назад

      На Кассано уже давно всем ***... Выполз из под плинтуса и про Моуриньо распинается...((((((((((((((((((((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9021

      vladik12 7 часов назад

      А на Кассано сейчас не ***?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Nikita Suarez 7 часов назад

      Моур-глыба,кто бы что не говорил)

      А вот от твоего завершения было всем по…

      1
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