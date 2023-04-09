Моуринью жестко ответил Кассано, который назвал «Рому» позором Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил бывшему футболисту сборной Италии Антонио Кассано, который назвал римский клуб позором Серии А.

«Каждый человек имеет право на критику, у каждого свои взгляды. Но ситуация в случае Кассано отличается.

Он веселится, когда другие работают. Критика для него – это развлечение.

Кассано играл за «Рому», «Интер», «Реал». В Мадриде его помнят из-за куртки во время презентации трансфера, в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не сыграв ни матча. А в «Интере» Антонио не выиграл даже Кубок Ломбардии.

В то же время я знаю, чего добился в «Реале» я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – нет», – сказал Моуринью.

«Рома» идет в топ-3 Серии А.

Команда в этом году может выиграть еврокубок во 2-м сезоне подряд.

Моуринью в клубе с 2021 года.

Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»