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    Моуринью жестко ответил Кассано, который назвал «Рому» позором Серии А

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил бывшему футболисту сборной Италии Антонио Кассано, который назвал римский клуб позором Серии А.

    «Каждый человек имеет право на критику, у каждого свои взгляды. Но ситуация в случае Кассано отличается.

    Он веселится, когда другие работают. Критика для него – это развлечение.

    Кассано играл за «Рому», «Интер», «Реал». В Мадриде его помнят из-за куртки во время презентации трансфера, в «Роме» он выиграл Суперкубок Италии, не сыграв ни матча. А в «Интере» Антонио не выиграл даже Кубок Ломбардии.

    В то же время я знаю, чего добился в «Реале» я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – нет», – сказал Моуринью.

    • «Рома» идет в топ-3 Серии А.
    • Команда в этом году может выиграть еврокубок во 2-м сезоне подряд.
    • Моуринью в клубе с 2021 года.

    Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»

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    Источник: Voce Giallo Rossa

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