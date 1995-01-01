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    Кассано: «Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов. Даже «Шахтер» выступил лучше»

    Бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано высказался о выступлении миланского клуба в Лиге чемпионов.

    «Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов, они выступили даже хуже «Шахтера». «Интер» продолжает играть плохо – особенно в Европе. А в Италии вы играете раз в неделю.

    Если Конте допускает вопиющие ошибки, то это его проблема. Неужели он не понимает, что он не Гвардиола? Игра для Лиги чемпионов? Он держит нас за дураков, но я не идиот. Чемпионат Италии посредственен, а Европа – совсем другое», – цитирует Кассано Calciomercato.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3108

      raritet 6 часов назад

      Не понял? А что Италия уже не в Европе?

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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 7 часов назад

      Ну да а чего же Ювентус 8 лет к чемпионству ни кого не подпускает? А в лиге чемпионов год от года обсирается. Кассано вся твоя карьера сплошное посмешище! Ты и эксперт еще тот. Приятней послушать мнение бывших футболистов чего то добившихся, бравших титулы. А своивысеры оставь при себе. Скандалист и хамло, еще и алкаш.

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