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  • Кассано: «Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов. Даже «Шахтер» выступил лучше»

Кассано: «Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов. Даже «Шахтер» выступил лучше»

2 марта 2021, 11:19
2

Бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано высказался о выступлении миланского клуба в Лиге чемпионов.

«Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов, они выступили даже хуже «Шахтера». «Интер» продолжает играть плохо – особенно в Европе. А в Италии вы играете раз в неделю.

Если Конте допускает вопиющие ошибки, то это его проблема. Неужели он не понимает, что он не Гвардиола? Игра для Лиги чемпионов? Он держит нас за дураков, но я не идиот. Чемпионат Италии посредственен, а Европа – совсем другое», – цитирует Кассано Calciomercato.

  • «Интер» лидирует в Серии А.
  • Отрыв от «Милана» – четыре очка.

Источник: Calciomercato
Лига чемпионов Италия. Серия А Интер Шахтер Кассано Антонио Конте Антонио
Комментарии (2)
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Hektor 84
1614677125
Ну да а чего же Ювентус 8 лет к чемпионству ни кого не подпускает? А в лиге чемпионов год от года обсирается. Кассано вся твоя карьера сплошное посмешище! Ты и эксперт еще тот. Приятней послушать мнение бывших футболистов чего то добившихся, бравших титулы. А своивысеры оставь при себе. Скандалист и хамло, еще и алкаш.
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raritet
1614683257
Не понял? А что Италия уже не в Европе?
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