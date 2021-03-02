Кассано: «Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов. Даже «Шахтер» выступил лучше»

Бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано высказался о выступлении миланского клуба в Лиге чемпионов.

«Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов, они выступили даже хуже «Шахтера». «Интер» продолжает играть плохо – особенно в Европе. А в Италии вы играете раз в неделю.

Если Конте допускает вопиющие ошибки, то это его проблема. Неужели он не понимает, что он не Гвардиола? Игра для Лиги чемпионов? Он держит нас за дураков, но я не идиот. Чемпионат Италии посредственен, а Европа – совсем другое», – цитирует Кассано Calciomercato.