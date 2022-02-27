Кассано – о встрече с Месси: «Бог существует!»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано встретился в Париже с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. С итальянцем были сыновья.
«Бог существует!» – воскликнул Кассано, увидев Месси.
- Встреча случилась накануне на «Парк де Пренс», где «ПСЖ» в чемпионате Франции принимал «Сент-Этьен» (3:1).
- Месси в этой игре оформил ассистентский дубль.
- После матча Месси улетел в Барселону на празднование дня рождения жены.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Антонио Кассано