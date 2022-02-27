Кассано – о встрече с Месси: «Бог существует!»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано встретился в Париже с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. С итальянцем были сыновья.

«Бог существует!» – воскликнул Кассано, увидев Месси.

Встреча случилась накануне на «Парк де Пренс», где «ПСЖ» в чемпионате Франции принимал «Сент-Этьен» (3:1).

Месси в этой игре оформил ассистентский дубль.

После матча Месси улетел в Барселону на празднование дня рождения жены.

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Месси после игры с «Сент-Этьеном» улетел в Барселону