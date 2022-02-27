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    Кассано – о встрече с Месси: «Бог существует!»

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано встретился в Париже с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. С итальянцем были сыновья.

    «Бог существует!» – воскликнул Кассано, увидев Месси.

    • Встреча случилась накануне на «Парк де Пренс», где «ПСЖ» в чемпионате Франции принимал «Сент-Этьен» (3:1).
    • Месси в этой игре оформил ассистентский дубль.
    • После матча Месси улетел в Барселону на празднование дня рождения жены.

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    Месси после игры с «Сент-Этьеном» улетел в Барселону

    Источник: инстаграм Антонио Кассано

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    27.02.2022 16:12
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