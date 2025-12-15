Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья

Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья

15 декабря, 18:27
19

Судебное разбирательство между Матвеем Сафоновым и его бывшей супругой Анастасией продолжается.

Экс-жена вратаря «ПСЖ» подала новые иски из-за здоровья бывшего мужа.

«Анастасия обращается в суды, ставя под сомнение дальнейшую карьеру вратаря. Так, она утверждает, что у Сафонова имеются проблемы со здоровьем.

В частности, девушка заявляла, что у голкипера близорукость. В обычной жизни он ходит в очках, а вот в игре без этого аксессуара – по мнению девушки – он плохо реагирует на дальние удары», – сообщил источник.

  • Ранее Анастасия отсудила у Сафонова 66 млн рублей в качестве алиментов.
  • Еще 6 млн она потребовала за судебные издержки.

Еще по теме:
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
Сафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ» 7
«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото 9
Источник: Sport Baza
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1765815242
В обычной жизни он ходит в очках, а вот в игре без этого аксессуара – по мнению девушки – он плохо реагирует на дальние удары»--------- Типа поэтому для неё сумма алиментов должна быть увеличена ? Я худею с Сафонова, из самых тупых телок, он выбрал наитупейшую--кому свой член засунуть.
Ответить
Spartak_forv@
1765815245
Дальше что-назло выйдет замуж за Шевалье?
Ответить
Красногвардейчик
1765815368
Во ДУРА)))
Ответить
СильныйМозг
1765815897
Походу, у кого-то, много свободного времени.
Ответить
Cleaner
1765817641
Вот ведь эта Анастасия дрянь какая!...(((((((((((((((((((
Ответить
FWSPM
1765818979
крепко она за него взялась
Ответить
Чугунный скороход
1765828389
У бабы аппетит только просыпается...
Ответить
sochi-2013
1765828421
Избавиться на 100% от миопии средней и высокой степени можно хирургическим способом. Цена вопроса ... для Сафонова один скромный ужин. . Цены начинаются от 25 000 до 40 000 рублей за один глаз.
Ответить
DeStar
1765833686
это шо за бред? пойду подам в суд тогда на динамо мх, за то что в 18 матчах забили 9 голов, у них кривые ноги и они не должны играть. ( просто пример)
Ответить
Oldtrafford83
1765861490
Что за дебилизм? Новый уровень от дуры?))
Ответить
Главные новости
Станкович договорился с новым клубом
20:08
1
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
Все новости
Все новости
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
ФотоГлавная спортивная газета Франции поместила Сафонова на обложку
12:30
3
ВидеоВо Франции поразились уровнем французского у Сафонова
Вчера, 21:07
2
Мостовой оценил положение Сафонова: «2-й номер «ПСЖ» – это престижно»
Вчера, 17:03
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
16 декабря
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
16 декабря
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
2
В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе
16 декабря
Мбаппе отсудил у «ПСЖ» огромную сумму денег
16 декабря
6
Назван лучший игрок 2025 года по версии IFFHS
16 декабря
1
Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так»
16 декабря
3
Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх
16 декабря
8
Головин нарушил контракт с американским спонсором
15 декабря
4
Головин и Сафонов подешевели на Transfermarkt
15 декабря
1
Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья
15 декабря
19
Головин выбрал самого опасного соперника в карьере
15 декабря
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
15 декабря
1
Головин объяснил слова о возвращении в Россию
15 декабря
ФотоСафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»
15 декабря
13
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
15 декабря
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
14 декабря
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
14 декабря
3
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами
14 декабря
2
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»
14 декабря
2
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка
14 декабря
2
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
14 декабря
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 