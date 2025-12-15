Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья

Судебное разбирательство между Матвеем Сафоновым и его бывшей супругой Анастасией продолжается.

Экс-жена вратаря «ПСЖ» подала новые иски из-за здоровья бывшего мужа.

«Анастасия обращается в суды, ставя под сомнение дальнейшую карьеру вратаря. Так, она утверждает, что у Сафонова имеются проблемы со здоровьем.

В частности, девушка заявляла, что у голкипера близорукость. В обычной жизни он ходит в очках, а вот в игре без этого аксессуара – по мнению девушки – он плохо реагирует на дальние удары», – сообщил источник.