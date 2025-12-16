В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе

«ПСЖ» опубликовал заявление по случаю завершения судебного разбирательства с Килианом Мбаппе.

Суд обязал парижский клуб выплатить футболисту около 61 млн евро.

Это задолженность по зарплате, бонусам и отпускным.

Нападающий хотел отсудить у «ПСЖ» 253 млн евро.

Он ушел в 2024 году в «Реал» на правах свободного агента.

«ПСЖ» принял к сведению решение, вынесенное парижским судом по трудовым спорам, которое он исполнит, оставляя за собой право на апелляцию.

«Пари Сен-Жермен» всегда действовал добросовестно и честно и будет продолжать делать так же.

Клуб теперь смотрит в будущее, основанное на единстве и коллективном успехе, и желает игроку всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении.