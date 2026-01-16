Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин может покинуть казахстанский клуб зимой.

Интерес к россиянину проявляют команды из Южной Кореи «Сеул» и «Инчхон Юнайтед», а также китайский «Чунцин Тоньлянлонг». Все три клуба уже сделали официальный запрос по трансферу россиянина.