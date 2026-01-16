Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин может покинуть казахстанский клуб зимой.
Интерес к россиянину проявляют команды из Южной Кореи «Сеул» и «Инчхон Юнайтед», а также китайский «Чунцин Тоньлянлонг». Все три клуба уже сделали официальный запрос по трансферу россиянина.
- В 2025 году 30-летний Сорокин провел за «Кайрат» 39 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. 6 из этих встреч он сыграл в общем этапе Лиги чемпионов и еще 8 в квалификации турнира.
- На счету защитника есть 1 матч за сборную России. В РПЛ Сорокин играл за «Рубин» и «Краснодар».
Источник: Metaratings.ru