  • Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи

Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи

Сегодня, 11:29

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин может покинуть казахстанский клуб зимой.

Интерес к россиянину проявляют команды из Южной Кореи «Сеул» и «Инчхон Юнайтед», а также китайский «Чунцин Тоньлянлонг». Все три клуба уже сделали официальный запрос по трансферу россиянина.

  • В 2025 году 30-летний Сорокин провел за «Кайрат» 39 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. 6 из этих встреч он сыграл в общем этапе Лиги чемпионов и еще 8 в квалификации турнира.
  • На счету защитника есть 1 матч за сборную России. В РПЛ Сорокин играл за «Рубин» и «Краснодар».

Источник: Metaratings.ru
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Кайрат Сеул Инчхон Юнайтед Сорокин Егор
  • Читайте нас: 