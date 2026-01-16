Ловчев назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев ответил, у каких команд, по его мнению, наивысшие шансы выиграть ЛЧ-2025/26.

«Фавориты Лиги чемпионов из года в год не меняются.

Мне очень нравятся молодые мальчишки из «Барселоны», но им тяжело играть с мужиками из «Баварии». Пока что им чего-то не хватает, но они всe равно сильны в футболе.

Фаворитами Лиги чемпионов могу назвать «Барселону», «Баварию» и «Арсенал», – сказал Ловчев.