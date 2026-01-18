Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев призвал создать механизм для защиты российских тренеров

Ловчев призвал создать механизм для защиты российских тренеров

Сегодня, 10:59
1

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев назвал неправильной смену главного тренера «Рубина».

Вместо Рашида Рахимова команду возглавил Франк Артига.

– Увольнение Рахимова – это неправильная вещь. Не хочу называть это ошибкой, а именно вещью. Мы сейчас ратуем за российский футбол, и посмотрите, Рашид Рахимов с тем составом, который у него был, работал и находился на приличном месте. Из состава там, кроме Даку, выделить особо и некого. Но команда играет неплохо, когда‑то лучше, когда‑то хуже.

«Рубин» выступает в силу своих игроков. А по итогу что? Рахимова берут и меняют на Артигу. Для меня это просто удивительно. Должен быть же какой‑то механизм, защищающий российских тренеров.

– Артига сможет улучшить положение «Рубина»?

– А что улучшать? Они вылетают из РПЛ? Поймите, во многих командах нет приличных игроков. Рахимов хорошо руководил командой, вел неплохой тренировочный процесс, команда ни разу не стояла на вылет.

Видимо, кому‑то кружат голову. Лучше бы купили Рахимову хороших игроков. Вот приведите меня в команду, привезите всю «Барселону», я буду просто называть состав, а футболисты будут все выигрывать.

  • «Рубин» занимает в РПЛ 7-е место с 23 очками после 18 туров.
  • Артигу назначили на пост главного тренера 14 января.

Еще по теме:
Тесленко из «Рубина» знает, кто выиграет РПЛ
Червиченко назвал причину увольнения Рахимова из «Рубина» 3
Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид Артига Франк Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1768725101
...переживает Ловчев, что на Матч ТВ у него появится теперь ещё один конкурент...
Ответить
Главные новости
Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:55
1
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
20:40
2
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
20:20
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
19:50
2
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
11
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
Все новости
Все новости
«Пока с мячом на вы»: Глушенков рассказал о первых днях на сборах
20:14
1
Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии
19:32
1
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов
18:40
7
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо
17:47
9
«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»
17:11
2
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
16:53
7
«Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста
16:40
Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»
16:27
2
Канчельскис ответил, кто из российских тренеров мог бы возглавить «МЮ»
16:13
8
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Андраде
16:00
2
Агенты Даку оценили, может ли игрок уйти из «Рубина» в Бундеслигу зимой
15:53
Агент Макарова, отстраненного от сборов с «Динамо», высказался о приглашении игрока в «Крылья»
15:43
1
Фото4 игрока «Краснодара» перешли в московский клуб
15:25
ФотоСоболев: «В 2016 Дивея отвозил»
14:59
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» победит в РПЛ: «У них вроде юбилей, да?»
14:47
9
Защитник «Ростова» перешел в клуб Первой лиги
14:34
1
Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги
14:04
4
«Ротор» подписал экс-игрока 6 клубов РПЛ и воспитанника «Зенита»
13:15
1
Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»
12:48
5
Фото2 форварда из РПЛ опережают Холанда и Мбаппе по важному показателю
12:43
2
Реакция Быстрова на назначения Карседо и Артиги
12:26
6
«Зенит» нацелился на полузащитника «Локомотива»
12:17
1
Смертин – об ультрамарафоне в Якутии: «После финиша выпил коньяка»
11:59
1
«Локомотив» не станет покупать игрока «Ростова»
11:39
1
Семак может отказаться от подисания экс-игрока сборной Бразилии
11:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 