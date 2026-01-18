Ловчев призвал создать механизм для защиты российских тренеров

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев назвал неправильной смену главного тренера «Рубина».

Вместо Рашида Рахимова команду возглавил Франк Артига.

– Увольнение Рахимова – это неправильная вещь. Не хочу называть это ошибкой, а именно вещью. Мы сейчас ратуем за российский футбол, и посмотрите, Рашид Рахимов с тем составом, который у него был, работал и находился на приличном месте. Из состава там, кроме Даку, выделить особо и некого. Но команда играет неплохо, когда‑то лучше, когда‑то хуже.

«Рубин» выступает в силу своих игроков. А по итогу что? Рахимова берут и меняют на Артигу. Для меня это просто удивительно. Должен быть же какой‑то механизм, защищающий российских тренеров.

– Артига сможет улучшить положение «Рубина»?

– А что улучшать? Они вылетают из РПЛ? Поймите, во многих командах нет приличных игроков. Рахимов хорошо руководил командой, вел неплохой тренировочный процесс, команда ни разу не стояла на вылет.

Видимо, кому‑то кружат голову. Лучше бы купили Рахимову хороших игроков. Вот приведите меня в команду, привезите всю «Барселону», я буду просто называть состав, а футболисты будут все выигрывать.