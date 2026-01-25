Решение УЕФА по сборной России, медосмотр Сауся для «Спартака», дата ухода Гвардиолы из «Сити» и другие новости

Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Вильярреалом» (2:0) и выход в лидеры.

2 игрока ЦСКА могут отправиться в братский «Партизан».

Агент игрока «Балтики» подтвердил медосмотр для «Спартака».

Европейский клуб отказался играть с российским.

2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР.

УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций.

Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити».

Савин анонсировал громкий трансфер россиянина в «Красаву».

Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2).