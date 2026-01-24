Захаряна предложили клубу РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Арсен Захарян мог бы помочь команде.
Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» хочет избавиться от полузащитника.
«Захаряна захотят взять и другие российские клубы, а не только «Динамо». Нужно только разобраться с его травмами, а играть он умеет, сильный футболист. Он может вписаться в любую команду из топ-5 РПЛ, усилит любой состав.
«Локомотиву» стоит попробовать взять Захаряна. Это было бы усиление. Он точно сильнее Сарвели и Салтыкова. Михаил Галактионов умеет работать с молодыми, хотя Арсен уже не такой молодой. Захарян – это неплохой вариант для «Локомотива». Рядом с Батраковым он может себя проявить», – сказал Наумов.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: «Советский спорт»