Захаряна предложили клубу РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Арсен Захарян мог бы помочь команде.

Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» хочет избавиться от полузащитника.

«Захаряна захотят взять и другие российские клубы, а не только «Динамо». Нужно только разобраться с его травмами, а играть он умеет, сильный футболист. Он может вписаться в любую команду из топ-5 РПЛ, усилит любой состав.

«Локомотиву» стоит попробовать взять Захаряна. Это было бы усиление. Он точно сильнее Сарвели и Салтыкова. Михаил Галактионов умеет работать с молодыми, хотя Арсен уже не такой молодой. Захарян – это неплохой вариант для «Локомотива». Рядом с Батраковым он может себя проявить», – сказал Наумов.