Захаряна предложили клубу РПЛ

Вчера, 23:41
6

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Арсен Захарян мог бы помочь команде.

Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» хочет избавиться от полузащитника.

«Захаряна захотят взять и другие российские клубы, а не только «Динамо». Нужно только разобраться с его травмами, а играть он умеет, сильный футболист. Он может вписаться в любую команду из топ-5 РПЛ, усилит любой состав.

«Локомотиву» стоит попробовать взять Захаряна. Это было бы усиление. Он точно сильнее Сарвели и Салтыкова. Михаил Галактионов умеет работать с молодыми, хотя Арсен уже не такой молодой. Захарян – это неплохой вариант для «Локомотива». Рядом с Батраковым он может себя проявить», – сказал Наумов.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

Еще по теме:
Добровинский: «Брак между Захаряном и испанским футболом не получился»
Захарян не попал в заявку «Сосьедада» на фоне слухов об уходе 2
Обновленная информация по возможному уходу Захаряна из «Сосьедада» 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Локомотив Захарян Арсен
САДЫЧОК
1769287503
Футболист ниже среднего. А, этот Наумов бездарь.
Ответить
рылы
1769288297
захарян как-то раз мельком побывал в зените. в итоге решили не подписывать, и не прогадали. сейчас, в условиях надвигающегося лимита, думаю, можно взять на лавку. ему же всё равно, где сидеть, там или тут. дать зарплату на 100 тыщ больше сосьедадовской - и пусть будет у нас, на всякий случай.
Ответить
boris63
1769312492
Брать, чтобы постоянно лечить, невыгодно.
Ответить
алдан2014
1769316392
Кому нужен игрок ,на которого,из за постоянных травм не можешь рассчитывать?
Ответить
Psih86
1769317033
Арарат из Армении, самый лучший вариант!
Ответить
Виктор Урал09
1769319041
Мало того, что игрок, мягко говоря, слабый, выяснилось, что хрустальный, как бокал для шампанского! Два матча играет, потом два месяца лечится, видимо, ему лучше играть в симулятор FIFA, чем в профессиональной футбол!
Ответить
