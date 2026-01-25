Семин раскрыл феномен «Балтики» Талалаева

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин проанализировал выступление «Балтики» в этом сезоне РПЛ.

«Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.

Андрей Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Сейчас калининградцы на сборе в Турции.

«Тренер достает максимум из футболистов «Балтики», он раскрывает их лучшие качества и находит успешные сочетания на поле. Ресурсы реализуются на сто процентов, это отличает ее от многих команд РПЛ.

Каждый в структуре игры находится на своем месте, каждый четко понимает свои задачи», – сказал Сeмин.