Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева

Вчера, 23:55
17

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход форварда Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».

«Зенит» тем временем остался вообще без нападающих, даже номинальных. Возможно, впервые в своей новейшей истории.

Ждем нового в ближайшие две недели», – написали фанаты, отказавшись считать нападающим Александра Соболева.

  • У 28-летнего Александра 16 матчей в сезоне РПЛ, 3 гола, ассист.
  • Футболист стоит 5 миллионов евро.
  • Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1769290462
Совсем болелы охренели, уже десяти лимонный дельфин им не нападающий.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1769290907
Да Новик с Першковым просто хайпанули на уходе чемоданного, Дельфин хотя бы не имеет чемоданного настроения
Ответить
TOMSON
1769295397
«Кафешка» — это Telegram-канал, посвящённый футбольному клубу «Зенит». Он позиционируется как сообщество болельщиков (СБГ-коммьюнити) и содержит истории, шутки, обсуждения матчей и игроков, а также эксклюзивные материалы. По данным сервиса TGStat на 23 декабря 2025 года, у Telegram-канала «Кафешка» (@zenit_cafe) было 21 272 подписчика. Что за тупой пиар тг канала? Откуда берется про крупное объединение? Почему это представлено, как мнение болельщиков?
Ответить
boris63
1769304376
Объединение, которое никто никогда не видел и не знает, интересная штука. А забивать у Зинки есть кому, Дивеев перешёл.
Ответить
Таврида
1769309158
Такими постами Бомбардир унижает только себя, зачем вы это делаете? " написали фанаты, отказавшись считать нападающим Александра Соболева." Кто этих фанатов в лицо видел, кто их спрашивал что они там считают? Тьфу, млять, желтушным интернет-******* воняет...
Ответить
evgevg13
1769313839
Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» . Это типа крупнее чем объединение болел ФК "Д.СПб". Тогда конечно.
Ответить
СильныйМозг
1769315434
Я, вот, первый раз слышу про объединение Какашка. Это объявление админов бомбардира и спортс? :)))
Ответить
За что бан ?
1769316677
Крупное объединение фанатов Зенита - это Ландскрона . А "какешка" это пугало для "юбиляров".
Ответить
Дубина
1769317576
Ждите.Скоро привезут бразил.)))
Ответить
Foxitkuban
1769322474
"безжалостно унизили" - я уж думал, что обоссали поочередно. Оказалось, что просто бомбарДЫР пробил очередное дно.
Ответить
«Зенит» сократил бюджет клуба, но финансирование 1-й команды оставил без изменений
09:29
1
Стало известно, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита»
09:25
Решение УЕФА по сборной России, медосмотр Сауся для «Спартака», дата ухода Гвардиолы из «Сити» и другие новости
01:11
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Вильярреалом» (2:0) и выход в лидеры
00:57
Названа конкретная дата, когда Артига возглавит «Спартак»
00:10
6
Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева
Вчера, 23:55
17
Захаряна предложили клубу РПЛ
Вчера, 23:41
6
Болельщики «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
Вчера, 23:27
2
«Спартак» покупает «русского Бэйла»
Вчера, 22:50
12
АПЛ. «Борнмут» на 95-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (3:2)
Вчера, 22:26
1
