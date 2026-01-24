Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход форварда Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».
«Зенит» тем временем остался вообще без нападающих, даже номинальных. Возможно, впервые в своей новейшей истории.
Ждем нового в ближайшие две недели», – написали фанаты, отказавшись считать нападающим Александра Соболева.
- У 28-летнего Александра 16 матчей в сезоне РПЛ, 3 гола, ассист.
- Футболист стоит 5 миллионов евро.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»