Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход форварда Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».

«Зенит» тем временем остался вообще без нападающих, даже номинальных. Возможно, впервые в своей новейшей истории.

Ждем нового в ближайшие две недели», – написали фанаты, отказавшись считать нападающим Александра Соболева.