Тренер сборной США извинился перед Ираном за скандал с флагом

Не верю я в его искренность. Как дисквалификация замаячила так завертелся . надеюсь завтра Иран покажет им где уран обогащают
Главный тренер сборной США Грегг Берхальтер высказался о скандальной ситуации с флагом Ирана.
- В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.
- Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.
- 29 ноября национальные сборные двух стран разыграют в очном матче путевку в плей-офф ЧМ-2022.
«Игроки и персонал сборной ничего не знали об этой публикации. Некоторые моменты находятся вне нашего контроля.
Мы можем только извиниться, хотя и не участвовали в этом. Для нас главное – это матч», – заявил Берхальтер.
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