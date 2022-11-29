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    Тренер сборной США извинился перед Ираном за скандал с флагом

    Главный тренер сборной США Грегг Берхальтер высказался о скандальной ситуации с флагом Ирана.

    • В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.
    • Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.
    • 29 ноября национальные сборные двух стран разыграют в очном матче путевку в плей-офф ЧМ-2022.

    «Игроки и персонал сборной ничего не знали об этой публикации. Некоторые моменты находятся вне нашего контроля.

    Мы можем только извиниться, хотя и не участвовали в этом. Для нас главное – это матч», – заявил Берхальтер.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6411

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не верю я в его искренность. Как дисквалификация замаячила так завертелся . надеюсь завтра Иран покажет им где уран обогащают

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      Рейтинг: +12137

      DeStar > Красногорск_Фан 49 минут назад

      интересно, было бы наоборот, ты бы защищал тут сша?)) или иран резко стал братской страной)
      хотя америкосы сами хрень делают.

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      Рейтинг: +6411

      Красногорск_Фан > DeStar 43 минуты назад

      Я всего лишь последователен. Его это не парило пока утром иранцы не подали заявление о дисквалификации США. После этого начал вертеться. В Америке? Тоже есть хорошие люди. Как и во всех странах. Но не все.

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