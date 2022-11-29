Тренер сборной США извинился перед Ираном за скандал с флагом

Главный тренер сборной США Грегг Берхальтер высказался о скандальной ситуации с флагом Ирана.

В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.

Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.

29 ноября национальные сборные двух стран разыграют в очном матче путевку в плей-офф ЧМ-2022.

«Игроки и персонал сборной ничего не знали об этой публикации. Некоторые моменты находятся вне нашего контроля.

Мы можем только извиниться, хотя и не участвовали в этом. Для нас главное – это матч», – заявил Берхальтер.

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